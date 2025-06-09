Армия РФ ударила КАБами по одному из районов Запорожья – разрушены дома, есть пострадавшие
Понедельник, 9 июня 2025, 11:54
Российская армия ударила управляемыми авиабомбами по одному из жилых районов Запорожья – разрушено по меньшей мере семь частных домов, десятки повреждены, есть проблемы с газоснабжением. Известно о двух пострадавших женщинах.
Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров
Прямая речь: "Россияне ударили КАБами по одному из районов. Разрушены по меньшей мере семь частных домов, десятки - повреждены. Изуродована труба газоснабжения".
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Детали: По словам Федорова, пока известно о двух пострадавших женщинах.
Место атаки обследуют соответствующие службы.