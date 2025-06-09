Армия РФ ударила КАБами по одному из районов Запорожья – разрушены дома, есть пострадавшие

Российская армия ударила управляемыми авиабомбами по одному из жилых районов Запорожья – разрушено по меньшей мере семь частных домов, десятки повреждены, есть проблемы с газоснабжением. Известно о двух пострадавших женщинах.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "Россияне ударили КАБами по одному из районов. Разрушены по меньшей мере семь частных домов, десятки - повреждены. Изуродована труба газоснабжения".

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Детали: По словам Федорова, пока известно о двух пострадавших женщинах.

фото: Запорожская ОВА

Место атаки обследуют соответствующие службы.