Поврежденный военный корабль из КНДР переместили в док у границы с Россией
Северная Корея переместила новый военный корабль, поврежденный во время неудачного запуска, в порт вблизи российской границы, что может указывать на роль России в ремонте судна.
Источник: CNN
Дословно: "Спутниковые снимки, сделанные в воскресенье компанией Maxar Technologies, показывают 5000-тонный эсминец, пока без названия, в сухом доке в порту Раджин, входящем в состав специальной экономической зоны Расон в Северной Корее, которая граничит с ее короткой границей с Россией".
Детали: По словам директора по вопросам внешнего сотрудничества и ассоциированного научного сотрудника Корейского института оборонных анализов Ю Джихуна, Раджин не является крупным судостроительным предприятием, но имеет возможности для скромного ремонта и технического обслуживания.
А его близость к России "делает его ключевым узлом для усилий Северной Кореи по углублению экономических и потенциально военных связей с Москвой".
Военный корабль был поврежден 21 мая, когда во время запуска корма ушла в воду, а носовая часть застряла на суше. В результате неудачного маневра корабль перевернулся на бок.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын, который присутствовал на церемонии спуска на воду, приказал отремонтировать эсминец до пленарного заседания правящей Трудовой партии в конце июня, назвав это делом национальной чести.
На прошлой неделе государственные СМИ сообщили, что ремонт в сухой доке Раджин продлится от 7 до 10 дней.
Южнокорейский адмирал в отставке Ким Дук Ки в понедельник сообщил СМИ, что время ремонта будет зависеть от повреждений корабля.
Ким сказал, что вполне возможно, что гидролокатор и эхолот, расположенные в носовой части корабля, были повреждены во время неудачного запуска.
По его словам, для ремонта таких повреждений, вероятно, понадобится иностранная помощь: "Северной Корее не хватает технологий для гидролокационных систем, поэтому они, вероятно, импортировали их из Китая или России".
По словам аналитиков, внутренние помещения корабля, а также механизмы и электронику придется очистить от морской воды и высушенной соли в процессе ремонта.
По мнению Ю, российская помощь в процессе ремонта возможна, но будет трудно проверить, касается ли она только инженеров, а не перемещения основных частей оборудования.
Предыстория:
- 21 мая в КНДР во время спуска на воду нового 5000-тонного эсминца произошла авария.
- Лидер КНДР Ким Чен Ын, присутствовавший на церемонии, назвал происшествие серьёзным несчастным случаем и преступным деянием.
- В Северной Корее задержали трёх должностных лиц из-за аварии, произошедшей во время запуска эсминца на верфи.