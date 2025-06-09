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Поврежденный военный корабль из КНДР переместили в док у границы с Россией

Алена МазуренкоПонедельник, 9 июня 2025, 12:04
Поврежденный военный корабль из КНДР переместили в док у границы с Россией
фото: Maxar

Северная Корея переместила новый военный корабль, поврежденный во время неудачного запуска, в порт вблизи российской границы, что может указывать на роль России в ремонте судна.

Источник: CNN

Дословно: "Спутниковые снимки, сделанные в воскресенье компанией Maxar Technologies, показывают 5000-тонный эсминец, пока без названия, в сухом доке в порту Раджин, входящем в состав специальной экономической зоны Расон в Северной Корее, которая граничит с ее короткой границей с Россией".

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Детали: По словам директора по вопросам внешнего сотрудничества и ассоциированного научного сотрудника Корейского института оборонных анализов Ю Джихуна, Раджин не является крупным судостроительным предприятием, но имеет возможности для скромного ремонта и технического обслуживания.

А его близость к России "делает его ключевым узлом для усилий Северной Кореи по углублению экономических и потенциально военных связей с Москвой".

Военный корабль был поврежден 21 мая, когда во время запуска корма ушла в воду, а носовая часть застряла на суше. В результате неудачного маневра корабль перевернулся на бок.

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын, который присутствовал на церемонии спуска на воду, приказал отремонтировать эсминец до пленарного заседания правящей Трудовой партии в конце июня, назвав это делом национальной чести.

На прошлой неделе государственные СМИ сообщили, что ремонт в сухой доке Раджин продлится от 7 до 10 дней.

Южнокорейский адмирал в отставке Ким Дук Ки в понедельник сообщил СМИ, что время ремонта будет зависеть от повреждений корабля.

Ким сказал, что вполне возможно, что гидролокатор и эхолот, расположенные в носовой части корабля, были повреждены во время неудачного запуска.

По его словам, для ремонта таких повреждений, вероятно, понадобится иностранная помощь: "Северной Корее не хватает технологий для гидролокационных систем, поэтому они, вероятно, импортировали их из Китая или России".

По словам аналитиков, внутренние помещения корабля, а также механизмы и электронику придется очистить от морской воды и высушенной соли в процессе ремонта.

По мнению Ю, российская помощь в процессе ремонта возможна, но будет трудно проверить, касается ли она только инженеров, а не перемещения основных частей оборудования.

Предыстория:

  • 21 мая в КНДР во время спуска на воду нового 5000-тонного эсминца произошла авария.
  • Лидер КНДР Ким Чен Ын, присутствовавший на церемонии, назвал происшествие серьёзным несчастным случаем и преступным деянием.
  • В Северной Корее задержали трёх должностных лиц из-за аварии, произошедшей во время запуска эсминца на верфи.

КНДРкораблиРосcия
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