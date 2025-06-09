Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Июнь бьет температурные рекорды в Киеве: 5 за три дня

Валентина РоманенкоПонедельник, 9 июня 2025, 12:32
Июнь бьет температурные рекорды в Киеве: 5 за три дня
иллюстративное фото Getty Images

По данным объединенной гидрометеорологической станции Киев с 6 по 8 июня в столице зафиксировали пять температурных рекордов.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: Так 6 июня среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 24,9°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1956 года на 0,2°С, а климатическую норму - на 6,5°С.

Реклама:

Минимальная температура воздуха в субботу не опустилась ниже 19,9 ℃, что на 0,7 ℃ выше чем в 2014 году.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для даты 7 июня и составила 26,2°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2011 года на 1,5°С, а климатическую норму - на 7,2°С.

Минимальная температура воздуха 8 июня не опустилась ниже 20,4℃, что на 1,8℃ превысило предыдущий рекорд 2011 года. Максимальная температура воздуха после полудня достигла 31,4°С, что на 0,1°С выше чем в 2011 году для этой даты, отмечают метеорологи.

погодаКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Орбан считает россиян слабыми для нападения на НАТО: "Не могут даже победить Украину"
СМИ узнали, что Рютте объявит о необходимости увеличить ПВО НАТО на 400%
перация "Паутина" стала примером "креативности", которой стоит поучиться – считают в НАТО
Изготавливает спецантенны для "Шахедов": Генштаб подтвердил удары по российскому заводу
видеоИзраильские военные захватили судно, на котором Грета Тунберг направлялась в Газу
В Лос-Анджелесе Нацгвардия развернула войска: губернатор обратился к министру обороны
Все новости...
погода
Синоптики прогнозируют снижение температуры и кратковременные дожди
В начале недели в некоторых областях похолодает и будет дождливо
Украинцев ждут жаркие выходные: местами до +37°, кратковременные дожди
Последние новости
14:16
ЦПД опроверг заявление России о "расширении плацдарма" в Днепропетровской области
14:13
На Волыни осудили женщину, подделавшую свидетельства о рождении детей для 142 военнообязанных
14:10
Россиян начали штрафовать за фото и видео прилетов украинских дронов
14:05
На Херсонщине в результате атаки дрона пострадали двое местных
13:59
Франция может обязать X Маска проверять возраст пользователей из-за порнографии на платформе
13:52
Похожие на смерч: фотограф с Тернопольщины снял необычные черно-серые грозовые тучи
13:40
Орбан убеждает, что Украине "не светит" вступление в ЕС, потому что ее "нельзя" брать в НАТО
13:34
САП требует взыскать 8,4 млн грн у экс-начальницы налоговой
13:30
ФотоВ Сумской области майор ВСУ "заработал" более 2,4 млн грн на фиктивных боевых командировках
13:26
Француз Ожье выиграл Ралли Сардинии и приблизился к Эвансу в зачете чемпионата мира WRC
Все новости...
Реклама:
Реклама: