Июнь бьет температурные рекорды в Киеве: 5 за три дня

По данным объединенной гидрометеорологической станции Киев с 6 по 8 июня в столице зафиксировали пять температурных рекордов.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: Так 6 июня среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 24,9°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1956 года на 0,2°С, а климатическую норму - на 6,5°С.

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Минимальная температура воздуха в субботу не опустилась ниже 19,9 ℃, что на 0,7 ℃ выше чем в 2014 году.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для даты 7 июня и составила 26,2°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2011 года на 1,5°С, а климатическую норму - на 7,2°С.

Минимальная температура воздуха 8 июня не опустилась ниже 20,4℃, что на 1,8℃ превысило предыдущий рекорд 2011 года. Максимальная температура воздуха после полудня достигла 31,4°С, что на 0,1°С выше чем в 2011 году для этой даты, отмечают метеорологи.