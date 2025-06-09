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В Украине ожидаются дожди и грозы

Ирина БалачукПонедельник, 9 июня 2025, 12:59
В Украине ожидаются дожди и грозы
Фото иллюстративное с pixabay.com

Во вторник в Украине прогнозируют теплую и солнечную погоду, а со среды в ряде областей ожидаются дожди с грозами.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "В течение 10 июня и ночью 11 июня преимущественно без осадков, 11 июня днем в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях, 12 июня в Украине, кроме западных областей, кратковременные дожди, местами грозы".

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Детали: Температура воздуха в ближайшие дни ночью 8-14°, днем 18-24°; в южной части и восточных областях ночью 16-22°, днем 23-29°. Ветер северо-западный, 5-12 м/с.

В Киеве 10 июня без осадков, ночью 12-14°, днем до +21°, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

11 и 12 июня в столице прогнозируют кратковременные дожди, ночью 12-14°, днем до 19-23°, ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с.

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