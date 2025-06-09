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В Сумской области майор ВСУ "заработал" более 2,4 млн грн на фиктивных боевых командировках

Ольга КацимонПонедельник, 9 июня 2025, 13:30
В Сумской области майор ВСУ заработал более 2,4 млн грн на фиктивных боевых командировках
ГБР

В Сумской области правоохранители разоблачили начальника отдела штаба воинской части в фальсификации боевых командировок для шестерых подчинённых - схема позволила ему незаконно обогатиться более чем на 2,4 миллиона гривен.

Источники: ГБР, Офис генпрокурора, Национальная полиция

Детали: Как установили следователи, в конце 2024 года майор предложил своим подчинённым "лёгкий способ заработка" - оформить документы о якобы командировке в зону боевых действий в Харьковской области.

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На самом деле все они продолжали работать в штабе в городе Сумы. Несмотря на это, военнослужащим начислялись боевые выплаты - до 170 тысяч гривен в месяц.

Прямая речь из сообщения ГБР: "Но большую часть денег подчинённые были обязаны отдавать наличными своему начальнику. Тем, кто сомневался, он угрожал отправкой на настоящую войну".

Детали: Сам офицер оставлял себе основную часть средств, а подчинённым возвращал около 30 тысяч гривен. Всего за три месяца действия схемы майор получил более 2,4 млн гривен незаконных выплат.

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Майору сообщено о подозрении по факту превышения власти в условиях военного положения, повлекшего тяжкие последствия (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

 

Суд избрал меру пресечения - залог в размере 900 тысяч гривен.

 

Предистория:

  • 5 июня сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили военнослужащих в Николаевской области, которые требовали у бойцов, самовольно покинувших часть, деньги в обмен на возвращение на службу.

Сумская областьГБРкоррупцияВооруженные силы
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