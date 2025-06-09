Орбан убеждает, что Украине "не светит" вступление в ЕС, потому что ее "нельзя" брать в НАТО

Одним из аргументов против принятия Украины в ЕС венгерский премьер Виктор Орбан привел то, что это якобы не должно произойти до ее вступления в НАТО – что, по его мнению, означало бы втягивание Альянса в войну и поэтому невозможно.

Источник: Орбан в интервью французскому LCI, "Европейская правда"

Детали: Премьер Венгрии повторил свои регулярные заявления о том, что вступление Украины в ЕС, мол, было бы "экономической катастрофой" для Евросоюза.

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Также он попытался связать "невозможность" вступления Украины в ЕС с тем, что она в таком случае должна была бы сначала стать членом НАТО – как происходило вступление других стран Центрально-Восточной Европы.

"Сначала всех принимали в НАТО, это было гарантией безопасности с военной точки зрения, и только тогда эта страна могла вступить в ЕС. Но сейчас это невозможно. Если Украина вступит в НАТО, это сразу означало бы войну между НАТО и Россией... Для нас, венгров, и для европейцев – не в наших интересах оказаться перед угрозой войны и прямого конфликта с Россией", – заявил Орбан.

Интервьюер напомнил Орбану о советских танках в Будапеште и поинтересовался, почему он настолько отказывается понять положение Украины.

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Венгерский премьер в ответ заявил, что в Венгрии "немного лучше понимают историю Украины, чем во Франции", и перешел к упоминаниям о том, что Венгрия в своей истории тоже переживала оккупацию.

"Так что да, мы понимаем украинцев. Но мы считаем, что Россию не нужно любить, но с ней нужно иметь договоренности. Россия – это геополитическая реальность, даже если она нам не нравится", – заявил Орбан.

Интервьюер спросил Орбана, является ли его заигрывание с Москвой отражением страха перед РФ.

"Нет-нет, все наоборот. Думаю, россияне понимают только язык силы. И Европа должна быть сильной и вела переговоры с позиции силы. Но, к сожалению, мы слабые, поэтому нам нужны США... Нам нужна стратегическая договоренность с Россией, но способной на это будет только сильная Европа", – сказал он.