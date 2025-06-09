ЦПД опроверг заявление России о "расширении плацдарма" в Днепропетровской области
Центр противодействия дезинформации заявил, что российские заявления о якобы "продвижении" вглубь территории Днепропетровской области не соответствуют действительности.
Источник: заявление руководителя Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Коваленко
Дословно: "По состоянию на утро 9 июня вся информация россиян, включая заявления Пескова, о якобы наступлении на Днепропетровщине - НЕ соответствует действительности".
Детали: В понедельник, 9 июня, Министерство обороны России заявило, что их войска якобы "продолжили продвижение" и увеличили площадь "освобождённых" территорий в Днепропетровской области.
Вскоре пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что так называемое "наступление" российских войск в Днепропетровской области Украины является частью планов по созданию буферной зоны.
Предыстория:
- Утром 8 июня Минобороны России объявило о вторжении в Днепропетровскую область, однако Генштаб Украины опроверг эту информацию.
- В мае глава Кремля Владимир Путин сообщил членам правительства по видеосвязи о принятом решении создать "буферную зону безопасности" вдоль границы с Украиной.