ЦПД опроверг заявление России о "расширении плацдарма" в Днепропетровской области

Центр противодействия дезинформации заявил, что российские заявления о якобы "продвижении" вглубь территории Днепропетровской области не соответствуют действительности.

Источник: заявление руководителя Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Коваленко

Дословно: "По состоянию на утро 9 июня вся информация россиян, включая заявления Пескова, о якобы наступлении на Днепропетровщине - НЕ соответствует действительности".

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Детали: В понедельник, 9 июня, Министерство обороны России заявило, что их войска якобы "продолжили продвижение" и увеличили площадь "освобождённых" территорий в Днепропетровской области.

Вскоре пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что так называемое "наступление" российских войск в Днепропетровской области Украины является частью планов по созданию буферной зоны.

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