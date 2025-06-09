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В центре Киева из авто возле обменника похитили 15 миллионов гривен

Валентина РоманенкоПонедельник, 9 июня 2025, 14:29
В центре Киева из авто возле обменника похитили 15 миллионов гривен
фото прокуратуры

В центре Киева из автомобиля, который принадлежит пункту обмена валют, похитили 15 млн гривен - организатору кражи сообщили о подозрении.

Источник: Киевская городская прокуратура, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно прокуратура: "При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева 46-летнему мужчине сообщено о подозрении в краже денег из багажника автомобиля, совершенном организованной группой".

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Детали: Подозреваемый (по данным источника УП, в 2000-х он служил участковым инспектором милиции -ред.) ранее был приговорен к 14 годам лишения свободы за умышленное убийство и в 2015 году освободился из мест лишения свободы.

Следователи установили, что мужчина с сообщниками почти год готовились к совершению преступления, отслеживая процесс перевозки денег. Злоумышленники знали, что значительные суммы денег некоторое время находятся в багажнике машины возле пункта обмена валют.

Чтобы достать деньги из машины, члены группы заранее вырезали отверстие в багажнике, из которого вывели веревку для того, чтобы его открыть. Впоследствии они заблокировали дверь офиса на выход и похитили из багажника сумку с почти 15 млн гривен.

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Сейчас задержанному подозреваемому в организации кражи суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 9 млн гривен.

Киевкриминалпрокуратура
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