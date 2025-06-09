Совет ЕС планирует принять решение о продлении временной защиты украинцев до весны 2027 года

Совет Европейского Союза 13 июня планирует согласовать политическое решение о продлении режима временной защиты для граждан Украины еще на три года - до марта 2027-го.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на анонс повестки дня заседания Совета ЕС по юстиции и внутренним делам 13 июня

Детали: Совет ЕС обсудит продление временной защиты в ЕС для граждан Украины в связи с войной до марта 2027 года и рассчитывает достичь политической договоренности по этому вопросу.

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Окончательное принятие решения по этому поводу ожидается в ближайшие недели.

Кроме того, министры обсудят варианты перехода от статуса временной защиты к другому.

Напомним, недавно в Еврокомиссии поделились, что готовят продление временной защиты для украинцев до марта 2027 года и одновременно дадут странам-членам рекомендации по дальнейшим мерам, которые будут включать возможность получения нового статуса для тех, кто имеет на территории ЕС работу или учебу.

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Напомним, что Совет ЕС уже продлил временную защиту для украинцев до марта 2026 года.