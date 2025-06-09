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РФ ударила "Молнией" по центру Краматорска

Ольга КацимонПонедельник, 9 июня 2025, 15:12
РФ ударила Молнией по центру Краматорска
На фото: последствия атаки РФ по центру Краматорска 9 июня 2025 года / Сергей Горбатенко, Facebook

Днём 9 июня российские войска атаковали центральную часть Краматорска в Донецкой области, использовав беспилотник типа "Молния".

Источник: сообщение Краматорского городского совета

Дословно: "По состоянию на 14:20 информации о пострадавших нет. Однако в результате удара повреждены многоквартирные жилые дома".

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Детали: Последствия атаки уточняются. На месте работают аварийные и коммунальные службы.

На фото: наслідки атаки РФ по центру Краматорська 9 червня 2025 року/ Сергій Горбатенко, Facebook
На фото: БПЛА "Молния", которым Россия ударила по центру Краматорска 9 июня 2025 года / Сергей Горбатенко, Facebook

Также в ночь на 9 мая российские войска обстреляли промышленную зону Краматорска с использованием реактивной системы залпового огня "Смерч".

 
На фото: БПЛА "Молния", которым Россия ударила по центру Краматорска 9 июня 2025 года / Сергей Горбатенко, Facebook

Предыстория:

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  • 27 мая российские войска нанесли три удара по жилому кварталу Краматорска, в результате чего была ранена семья и ещё одна жительница города.

Краматорскбеспилотникироссийско-украинская войнаобстрел
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