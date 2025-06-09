РФ ударила "Молнией" по центру Краматорска
Понедельник, 9 июня 2025, 15:12
Днём 9 июня российские войска атаковали центральную часть Краматорска в Донецкой области, использовав беспилотник типа "Молния".
Источник: сообщение Краматорского городского совета
Дословно: "По состоянию на 14:20 информации о пострадавших нет. Однако в результате удара повреждены многоквартирные жилые дома".
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Детали: Последствия атаки уточняются. На месте работают аварийные и коммунальные службы.
Также в ночь на 9 мая российские войска обстреляли промышленную зону Краматорска с использованием реактивной системы залпового огня "Смерч".
Предыстория:
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- 27 мая российские войска нанесли три удара по жилому кварталу Краматорска, в результате чего была ранена семья и ещё одна жительница города.