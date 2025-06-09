"Шквал ракет и дронов": глава МИД Литвы поделился, как ехал в Киев во время атаки РФ

Министр иностранных дел Литвы Кастутис Будрис, который в понедельник прибыл с визитом в Киев, рассказал, что добирался до украинской столицы через "шквал ракет и дронов", выпущенных РФ.

Источник: литовский министр в Х, "Европейская правда"

Детали: Будрис указал, что в последнее время Россия усилила удары по украинским объектам гражданской инфраструктуры.

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"Сегодня утром наш поезд был вынужден проезжать через шквал ракет и беспилотников, которые обрушились на города Ровно и Дубно. Всего несколько дней назад в результате удара по Харькову погибли и были ранены десятки людей, среди них дети", – отметил он.

Как подчеркнул Будрис, "это преднамеренные акты террора, направленные на то, чтобы сломить волю Украины".

"Но Украина стоит твердо, защищая не только свою территорию, но и принципы свободы и демократии в Европе. Фактически, Украина защищает Европу. Мира не будет достигнуто путем умиротворения. Мир должен оставаться единым в поддержке Украины – военной, экономической и политической", – резюмировал он.

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В Киеве у Будриса запланирован ряд встреч, в частности, с украинским коллегой Андреем Сибигой и вице-премьеркой Ольгой Стефанишиной.

Как известно, в ходе массированной атаки на Украину в ночь на понедельник Россия применила 499 дронов и ракет по Украине, ПВО уничтожила 479 вражеских целей.

Под мощным ударом оказалась Ровенская область.