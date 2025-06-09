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Экс-руководителя управления сил логистики ВСУ подозревают в незаконном обогащении на 12 млн

Валентина РоманенкоПонедельник, 9 июня 2025, 15:57
Экс-руководителя управления сил логистики ВСУ подозревают в незаконном обогащении на 12 млн
коллаж НАПК

Бывшему начальнику Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами Командования сил логистики ВСУ Александру Заярному сообщили подозрение в незаконном обогащении на более 12 миллионов гривен.

Источник: Государственное бюро расследований, НАПК, Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: В сообщении правоохранителей не указано имя подозреваемого, но по данным "Украинской правды", речь идет о полковнике Заярном.

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По данным следствия, в 2023-2024 годах подозреваемый приобрел 14 земельных участков в Киевской области, квартиру, автомобили Toyota Tundra, Škoda Octavia, Hyundai Tucson и облигации внутреннего госзайма, эмитированные Министерством финансов Украины. Эти активы регистрировались как на него, так и на его родственников.

Стоимость активов более чем на 12,4 млн грн превышает доходы военнослужащего и связанных с ним лиц, отмечают правоохранители.

Кроме того, установлено, что экс-начальник без предусмотренного законом разрешения хранил оружие и патроны к нему.

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Бывшему чиновнику сообщено о подозрении по ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

 
фото гбр

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

армиякоррупцияГБР
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