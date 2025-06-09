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В Одессе осудили банду, которая похитила сына предпринимателя и требовала $1 млн

Ольга КацимонПонедельник, 9 июня 2025, 16:31
В Одессе осудили банду, которая похитила сына предпринимателя и требовала $1 млн
Офис генерального прокурора

В Одессе вынесли приговор пятерым участникам организованной преступной группы за похищение человека и вымогательство выкупа в размере 1 миллиона долларов.

Источник: сообщение Офиса генерального прокурора

Детали: Как сообщили в прокуратуре, в марте 2021 года злоумышленники похитили в Одессе сына предпринимателей. Потерпевшего насильно удерживали, требуя от его семьи 1 миллион долларов за освобождение.

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Позже похищенного перевезли в Киев, где правоохранители задержали банду, а заложника освободили.

 

Трое обвиняемых получили по 10 лет лишения свободы, ещё двое - по 8 лет с конфискацией имущества. Их осудили за незаконное лишение свободы, похищение человека и вымогательство (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 УК Украины).

До вынесения приговора все участники преступной группы находились под стражей.

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Предыстория:

  • В июне 2024 года в Киеве двое мужчин похитили кардиохирурга, ввели ему "яд" и требовали 2 миллиона долларов.

ОдессаОфис генпрокурора
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