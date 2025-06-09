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Некоторые укрытия во время массированной атаки РФ на Ровенщину были закрыты – полиция проверит

Валентина РоманенкоПонедельник, 9 июня 2025, 17:02
Некоторые укрытия во время массированной атаки РФ на Ровенщину были закрыты – полиция проверит
фото Ровенской ОВА

Полиция и спасатели Ровенщины будут выяснять, почему некоторые укрытия во время ночной вражеской атаки на область 9 июня были закрыты.

Источник: Ровенская обладминистрация

Прямая речь главы Ровенской области Александра Коваля: "Поводом стали жалобы жителей области на то, что этой ночью во время воздушной атаки врага некоторые укрытия были закрыты. Это недопустимо. Поручил полиции и спасателям выяснить все обстоятельства, почему так произошло. А руководителям громад отметил их персональную ответственность за такие случаи".

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Детали: Коваль призвал граждан сообщать об этом в полицию или звонить на круглосуточную горячую линию ОВА.

Справка: В Украине есть закон, который усиливает ответственность за нарушение требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты. Поэтому за закрытое во время воздушной тревоги укрытие грозит административная и уголовная ответственность.

Что предшествовало: В ночь на 9 июня и утром Ровенская область подверглась мощному удару врага дронами и ракетами. В области работала ПВО. Последствий для гражданской инфраструктуры нет, сообщили утром местные власти, в то же время сообщалось об одном раненом.

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Спикер ВС ВСУ полковник Юрий Игнат в телеэфире отметил, что основной удар врага этой ночью был направлен на один из украинских оперативных аэродромов.

Всего в ночь на 9 июня Россия выпустила 499 дронов и ракет по Украине, ПВО обезвредила 479 вражеских целей.

Ровенская областьвоздушная тревога
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