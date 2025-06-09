В Италии провалился референдум о гражданстве и трудовой реформе
В Италии завершился двухдневный референдум, цель которого заключалась в изменении законодательства о трудовых правах и упрощении процедуры получения гражданства. Однако из-за низкой явки голосование было признано таким, что не имеет обязательной юридической силы.
Источник: агентство Ansa, пишет "Европейская правда"
Детали: После закрытия избирательных участков явка по стране, по предварительным данным, составила 29,15%.
Это означает, что результаты референдума не будут обязательными к выполнению, поскольку для этого необходима явка свыше 50%.
Оппозиционные левые, центристские партии, общественные организации и крупнейший профсоюз CGIL использовали тему трудовых прав и демографического кризиса в Италии как средство давления на правящую коалицию премьер-министра Джорджа Мелони.
Для проведения референдума они собрали более 4,5 миллиона подписей, что значительно превышает минимально необходиму кількість.
В бюллетень вошли пять вопросов:
- четыре касались трудового законодательства,
- один - получения гражданства.
Все участники голосования поддержали предложенные изменения.
В правительстве уже заявили о необходимости пересмотра закона о референдумах, поскольку на этот провалившийся плебисцит было потрачено немало государственных средств.
Прямая речь главы МИД Италии Антонио Таяни: "Это было поражение левых и оппозиции, которые хотели атаковать власть с помощью рычага референдумов. Не получилось: власть укрепилась, оппозиция ослабла".
Предыстория:
- В 2024 году Италия начала борьбу с нелегальными работниками и отменила более 3000 разрешений на работу.
- Также сообщалось, что в этом году страна планирует выдать дополнительно 10 тысяч рабочих виз для лиц, ухаживающих за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью.