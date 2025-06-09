В Италии провалился референдум о гражданстве и трудовой реформе

В Италии завершился двухдневный референдум, цель которого заключалась в изменении законодательства о трудовых правах и упрощении процедуры получения гражданства. Однако из-за низкой явки голосование было признано таким, что не имеет обязательной юридической силы.

Источник: агентство Ansa, пишет "Европейская правда"

Детали: После закрытия избирательных участков явка по стране, по предварительным данным, составила 29,15%.

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Это означает, что результаты референдума не будут обязательными к выполнению, поскольку для этого необходима явка свыше 50%.

Оппозиционные левые, центристские партии, общественные организации и крупнейший профсоюз CGIL использовали тему трудовых прав и демографического кризиса в Италии как средство давления на правящую коалицию премьер-министра Джорджа Мелони.

Для проведения референдума они собрали более 4,5 миллиона подписей, что значительно превышает минимально необходиму кількість.

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В бюллетень вошли пять вопросов:

четыре касались трудового законодательства,

один - получения гражданства.

Все участники голосования поддержали предложенные изменения.

В правительстве уже заявили о необходимости пересмотра закона о референдумах, поскольку на этот провалившийся плебисцит было потрачено немало государственных средств.

Прямая речь главы МИД Италии Антонио Таяни: "Это было поражение левых и оппозиции, которые хотели атаковать власть с помощью рычага референдумов. Не получилось: власть укрепилась, оппозиция ослабла".

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