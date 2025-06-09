Из-за вражеского удара погиб человек в Никополе
Понедельник, 9 июня 2025, 18:39
Российские войска в очередной раз атаковали город Никополь в Днепропетровской области, убив местного жителя.
Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в соцсетях
Детали: По его словам, агрессор сбросил на город боеприпас с БПЛА.
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Из-за этого погиб 58-летний мужчина.
Что предшествовало: 4 июня российские войска нанесли удар по продуктовому магазину в Никополе. В результате атаки пострадали четыре человека.