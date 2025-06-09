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Истребители НАТО трижды за неделю вылетали из-за российских самолетов над Балтикой

Ирина Кутелева, Евгений КизиловПонедельник, 9 июня 2025, 19:11
Истребители НАТО трижды за неделю вылетали из-за российских самолетов над Балтикой
фото: Getty Images

Истребители воздушной полиции НАТО в странах Балтии на прошлой неделе трижды поднимались в воздух для перехвата российских военных самолетов, нарушивших правила полетов.

Источник: об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Литвы, пишет "Европейская правда"

Детали: Как отметили в литовском оборонном ведомстве, 3 июня истребители воздушной полиции НАТО поднялись в воздух для опознания двух самолетов Су-30СМ.

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В тот же день истребители НАТО также поднялись в воздух, чтобы идентифицировать истребитель СУ-33 и разведывательный самолет СУ-24МР, которые летели в международном воздушном пространстве с материковой части России.

4 июня истребители НАТО поднялись в воздух для опознавания двух самолетов Су-30СМ, летевших в международном воздушном пространстве из Калининградской области, а затем туда возвращавшихся.

Все указанные самолеты летели без плана полета и без радиосвязи с Региональным центром управления полетами (РЦУП).

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Ситуация в районе Балтийского моря остается напряженной после попыток нелегальной разведки и вероятных актов саботажа.

Только за одну неделю мая истребители, выполняющие миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии, четыре раза поднимались в воздух для идентификации и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов.

Тогда же сообщалось, что польские истребители перехватили российский бомбардировщик Су-24 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

НАТОРосcияБалтияистребители
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