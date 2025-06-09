Истребители НАТО перехватили два российских самолета-шпиона над Балтикой

Британские истребители, базирующиеся в Польше, перехватили два разведывательных самолета РФ в районе Балтийского моря.

Источник: об этом сообщило командование Объединенных воздушных сил НАТО, передает "Европейская правда"

Детали: Самолеты вылетели с базы в Мальборке, чтобы перехватить и сопроводить российские самолеты, которые взлетели из Калининградской области.

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"Два российских воздушных судна были перехвачены во время одного вылета истребителями Eurofighter Typhoon, которые служат в британских Королевских воздушных силах и развернуты в рамках миссии НАТО Air Policing в Польше", – говорится в сообщении.

Фото: Командование Объединенных воздушных сил НАТО

Как подчеркнуто, миссия Air Policing по надзору за воздушным пространством "является краеугольным камнем привлечения Альянса к поддержанию безопасности и целостности воздушного пространства". Командование также обнародовало фотографии с операции.

О перехвате российских самолетов также сообщило министерство обороны Великобритании. Сообщается, что истребители вылетели в четверг с базы в Мальборке. Их целью было отслеживание неидентифицированных объектов, вылетевших из воздушного пространства Калининграда и не подававших никаких сигналов.

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Первым перехваченным самолетом был Ан-30, обозначенный НАТО как "CLANK", то есть спроектированный советскими инженерами картографический самолет, оснащенный современным фотооборудованием.

Сразу после его перехвата та же пара истребителей была перенаправлена для перехвата второго самолета, которым был Ил-20М с кодовым названием "COOT-A". Это самолет наблюдения и разведки советских времен, предназначенный для разведки, связи и радиоэлектронной разведки.

Как сообщалось, истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, на прошлой неделе трижды поднимались в воздух, чтобы идентифицировать и сопроводить российские самолеты, нарушившие правила полетов.

Тогда же сообщалось, что польские истребители перехватили российский бомбардировщик Су-24 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.