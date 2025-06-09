Россияне атаковали FPV-дроном энергетическую инфраструктуру на Сумщине

Российская армия 9 июня атаковала энергетическую инфраструктуру в Глуховской общине на Сумщине.

Источник: председатель ОВА Олег Григоров

Прямая речь: "Враг атаковал FPV-дроном энергетическую инфраструктуру в Глуховской общине.

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В результате удара обесточены более 20 тысяч абонентов в четырех громадах на Шосткинщине".

Детали: По словам Григорова, объекты критической инфраструктуры перешли на альтернативные источники питания.

Продолжаются восстановительные работы.