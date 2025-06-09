Зеленский объяснил, почему информации об обмене меньше: Детали процесса чувствительны
Понедельник, 9 июня 2025, 22:56
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 9 июня сообщил, что обмен военнопленными, который стартовал, продлится еще не один день.
Источник: обращение президента
Прямая речь: "Сегодня стартовал обмен – первый этап договоренности в Стамбуле. Всего будет несколько этапов – по крайней мере именно об этом говорили с российской стороной. В этом обмене должны быть раненые, также тяжелораненые и также те, кому 25 лет, и моложе.
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Ожидается, что процесс обмена продлится еще не один день. Детали процесса довольно чувствительны. Поэтому сейчас информации меньше, чем обычно. Я благодарю всех, кто помогает осуществить обмен и работает, чтобы все наши люди могли вернуться домой – домой из российского плена".
Что предшествовало:
- В понедельник 9 июня начался новый обмен с Россией, который будет проходить в несколько этапов, окончательные цифры по освобожденным украинцам обещают обнародовать позже из соображений безопасности.
- Среди освобожденных – представители Военно-морских Сил, Сухопутных войск, Сил ТрО, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта. Все освобожденные – представители рядового и сержантского состава.