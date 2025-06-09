Главного психиатра ВСУ оставили под стражей до 21 июля
Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей главного психиатра ВСУ Олега Друзя до 21 июля.
Источник: "Суспільне" из зала суда
Детали: На судебное заседание обвиняемый присоединился через видеосвязь по собственному желанию.
Прокуроры просили о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Защита подала ходатайство о мере пресечения в виде домашнего ареста и 908 400 грн залога, обосновывая это тем, что Друзь получает около 1 миллиона в год.
Подозреваемый, как доказательство того, что он не покинет территорию Украины, отметил то, что у него около 750 родственников и он имеет обязательства не только перед Родиной, но и перед родными.
Суд продлил меру пресечения Друзю до 21 июля. Также у него есть возможность внести залог в 49 миллионов гривен.
Что предшествовало:
- 21 января сотрудники Службы безопасности Украины задержали главного психиатра Вооруженных сил Олега Друзя, который является заместителем председателя Центральной ВВК и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы.
- По материалам дела, этот чиновник в течение полномасштабного вторжения приобрел необоснованных активов на более 1 млн долларов США. При этом фигурант не отражал соответствующее имущество в своей декларации и оформил его на свою жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц.
- В 2017 году Друзь фигурировал в деле о взятке за предоставление медицинского заключения о непригодности к прохождению военной службы по состоянию здоровья, но был оправдан "в связи с недоказанностью наличия в его деянии состава уголовного преступления".