Главного психиатра ВСУ оставили под стражей до 21 июля

Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей главного психиатра ВСУ Олега Друзя до 21 июля.

Источник: "Суспільне" из зала суда

Детали: На судебное заседание обвиняемый присоединился через видеосвязь по собственному желанию.

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Прокуроры просили о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Защита подала ходатайство о мере пресечения в виде домашнего ареста и 908 400 грн залога, обосновывая это тем, что Друзь получает около 1 миллиона в год.

Подозреваемый, как доказательство того, что он не покинет территорию Украины, отметил то, что у него около 750 родственников и он имеет обязательства не только перед Родиной, но и перед родными.

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Суд продлил меру пресечения Друзю до 21 июля. Также у него есть возможность внести залог в 49 миллионов гривен.

Что предшествовало: