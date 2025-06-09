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Генштаб: На фронте с начала суток произошло 124 столкновения

Татьяна ОлейникПонедельник, 9 июня 2025, 23:52
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 124 столкновения
Фото - Генштаб ВСУ

За сутки 9 июня на фронте произошло 124 боевых столкновения, из них 30 - на Покровском направлении и 25 - на Курском.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 9 июня

Дословно: "С начала этих суток произошло 124 боевых столкновения.

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Российские захватчики нанесли один массированный ракетный удар 21 ракетой и 48 авиационных ударов, применив 53 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1347 дронов-камикадзе и осуществили 4343 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов".

Детали: На Харьковском направлении в течение дня наши войска отбили четыре атаки противника в районах Волчанска, Каменки и Глубокого.

На Купянском направлении украинские защитники отбили шесть штурмов вблизи Кондрашовки, Загрызово, Голубовки, Степной Новоселовки и Колесниковки.

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На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики девять раз атаковали позиции украинцев вблизи Липового и в направлении Редкодуба, Карповки, Нового Мира, Ольговки и Григорьевки.

На Северском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Краматорском направлении наши защитники отбили пять вражеских штурмов в районах Белой Горы и Курдюмовки.

На Торецком направлении россияне одиннадцать раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Дилиевки, Торецка и в направлении Яблоновки.

С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения тридцать раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Новоукраинка, Новооленевка, Богдановка, Новосергиевка, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Луч, Лисовка, Удачное, Богдановка, Алексеевка, Андреевка и в направлении населенных пунктов Зеленый Кут, Покровск, Муравка.

На Новопавловском направлении враг двенадцать раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Зеленое Поле, Свободное Поле, Веселое, в направлении Шевченко, Багатира и Запорожья. Пять боестолкновений продолжаются.

Силы обороны успешно отбили две вражеские попытки продвинуться вперед на Гуляйпольском направлении вблизи населенного пункта Малиновка. Продолжается еще одна атака.

На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре вражеских штурма в районах Новоандреевки, Степного, Нестерянки и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении враг совершил четыре попытки продвинуться вперед в районе Антоновского моста.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили двадцать пять атак российских захватчиков.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
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