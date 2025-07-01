США одобрили продажу Израилю систем наведения для авиабомб на более чем полмиллиарда долларов

Государственный департамент США одобрил продажу Израилю систем наведения для авиабомб (JDAM) и сопутствующей поддержки на общую сумму 510 миллионов долларов.

Источник: Агентство оборонного сотрудничества США (DSCA)

Детали: В заявлении говорится о продаже 3845 комплектов систем наведения (JDAM) для противобункерных авиационных бомб BLU-109 и 3280 комплектов наведения для бомб MK 82.

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"Предлагаемая продажа усилит возможности Израиля противостоять текущим и будущим угрозам, улучшая его способность защищать свои границы, жизненно важную инфраструктуру и населенные пункты", – говорится в заявлении DSCA.

Хотя Госдеп уже дал разрешение на продажу, сделка еще требует утверждения Конгрессом.

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