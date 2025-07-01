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США одобрили продажу Израилю систем наведения для авиабомб на более чем полмиллиарда долларов

Иван ДьяконовВторник, 1 июля 2025, 00:39
США одобрили продажу Израилю систем наведения для авиабомб на более чем полмиллиарда долларов
B-2 Spirit сбрасывает бомбы Mk82. Фото: Wikipedia

Государственный департамент США одобрил продажу Израилю систем наведения для авиабомб (JDAM) и сопутствующей поддержки на общую сумму 510 миллионов долларов.

Источник: Агентство оборонного сотрудничества США (DSCA)

Детали: В заявлении говорится о продаже 3845 комплектов систем наведения (JDAM) для противобункерных авиационных бомб BLU-109 и 3280 комплектов наведения для бомб MK 82.

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"Предлагаемая продажа усилит возможности Израиля противостоять текущим и будущим угрозам, улучшая его способность защищать свои границы, жизненно важную инфраструктуру и населенные пункты", – говорится в заявлении DSCA.

Хотя Госдеп уже дал разрешение на продажу, сделка еще требует утверждения Конгрессом.

Предыстория:

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  • В конце января Трамп отменил запрет администрации Байдена на поставку 900-килограммовых бомб в Израиль.
  • Ранее администрация Байдена выражала обеспокоенность, что использование Израилем таких мощных бомб в густонаселенных районах может привести к значительным жертвам среди гражданского населения.
  • В начале марта государственный секретарь США Марко Рубио подписал декларацию об использовании чрезвычайных полномочий для ускорения доставки военной помощи Израилю на сумму 4 миллиарда долларов.

ИзраильоружиеСША
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