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Россия нанесла четыре удара по Запорожью: повреждены предприятие и жилые дома

Иван ДьяконовВторник, 1 июля 2025, 03:15
Россия нанесла четыре удара по Запорожью: повреждены предприятие и жилые дома

В ночь на 1 июля российские войска нанесли четыре удара по Запорожью и Запорожскому району. В результате атаки произошло возгорание на предприятии, а также повреждены частные дома.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "Из-за атаки россиян произошло возгорание в одном из районов Запорожья. На месте работают экстренные службы.

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Информация о пострадавших уточняется".

Детали: Около двух часов ночи Федоров предупредил об угрозе ракетного удара со стороны России по Запорожской области.

Обновлено: В 04:49 Федоров сообщил новые подробности о российской атаке на Запорожье.

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По словам председателя ОВА, российские оккупационные войска нанесли четыре удара по Запорожью и Запорожскому району. В результате обстрела загорелось одно из местных предприятий, также повреждены частные дома.

 
 
 

"К счастью, обошлось без пострадавших", – подчеркнул Федоров.

Запорожьеракетный удар
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