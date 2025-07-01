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Из-за сокращения финансирования USAID может погибнуть более 14 млн человек до 2030 года – исследование

Иван ДьяконовВторник, 1 июля 2025, 04:01
Из-за сокращения финансирования USAID может погибнуть более 14 млн человек до 2030 года – исследование
Фото: Getty Images

Более 14 миллионов человек в мире могут погибнуть в течение следующих пяти лет из-за решения администрации Дональда Трампа сократить финансирование Агентства США по международному развитию (USAID).

Источник: Lancet, Reuters

Дословно: "За последние два десятилетия программы, финансируемые USAID, помогли предотвратить более 91 миллиона смертей во всем мире, в том числе 30 миллионов смертей среди детей.

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Прогнозы свидетельствуют, что продолжающиеся значительные сокращения финансирования – в сочетании с потенциальной ликвидацией агентства – могут привести к более 14 миллионам дополнительных смертей до 2030 года, в том числе 4,5 миллиона смертей среди детей в возрасте до 5 лет".

Детали: США остаются крупнейшим донором гуманитарной помощи в мире, на их долю приходится не менее 38% всех взносов, зафиксированных ООН. В 2024 году США выделили на международную помощь 61 миллиард долларов, более половины из которых через USAID, согласно правительственным данным.

"Наши прогнозы показывают, что если резкое сокращение финансирования, объявленное и реализованное в первой половине 2025 года, не будет отменено, то к 2030 году может произойти ошеломляющее количество смертей, которых можно было бы избежать", – говорится в исследовании.

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Предыстория:

  • В пятницу, 28 марта, Государственный департамент США официально уведомил Конгресс о том, что он фактически распускает Агентство США по международному развитию (USAID) и передает часть его функций под управление департамента.
  • Администрация Трампа обвинила USAID в нецелевом использовании средств налогоплательщиков и финансировании зарубежных программ, которые не отвечают интересам США.
  • В мае СМИ сообщали, что продовольственные пайки, которых хватило бы, чтобы обеспечить 3,5 миллиона человек в течение месяца, гниют на складах по всему миру из-за сокращения помощи из США и рискуют прийти в негодность.

США
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