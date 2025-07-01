Из-за сокращения финансирования USAID может погибнуть более 14 млн человек до 2030 года – исследование

Более 14 миллионов человек в мире могут погибнуть в течение следующих пяти лет из-за решения администрации Дональда Трампа сократить финансирование Агентства США по международному развитию (USAID).

Источник: Lancet, Reuters

Дословно: "За последние два десятилетия программы, финансируемые USAID, помогли предотвратить более 91 миллиона смертей во всем мире, в том числе 30 миллионов смертей среди детей.

Реклама:

Прогнозы свидетельствуют, что продолжающиеся значительные сокращения финансирования – в сочетании с потенциальной ликвидацией агентства – могут привести к более 14 миллионам дополнительных смертей до 2030 года, в том числе 4,5 миллиона смертей среди детей в возрасте до 5 лет".

Детали: США остаются крупнейшим донором гуманитарной помощи в мире, на их долю приходится не менее 38% всех взносов, зафиксированных ООН. В 2024 году США выделили на международную помощь 61 миллиард долларов, более половины из которых через USAID, согласно правительственным данным.

"Наши прогнозы показывают, что если резкое сокращение финансирования, объявленное и реализованное в первой половине 2025 года, не будет отменено, то к 2030 году может произойти ошеломляющее количество смертей, которых можно было бы избежать", – говорится в исследовании.

РЕКЛАМА:

Предыстория: