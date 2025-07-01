Кремль продолжает стремиться уничтожить украинское государство и покорить украинский народ – ISW

В Кремле продолжают публично заявлять о территориальных претензиях, выходящих за пределы уже оккупированных регионов. Как отмечает Институт изучения войны (ISW), эти заявления свидетельствуют о неизменной цели Москвы – уничтожить украинское государство и покорить украинский народ.

Источник: ISW

Детали: 30 июня Путин провел совещание по вопросам развития оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, во время которого часто называл оккупированную территорию Украины "Донбассом и Новороссией".

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В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что Одесса имеет собственную историю и не является "русским" городом. Песков заявил, что история города "неразрывно связана" с Россией.

А помощник Путина Владимир Мединский повторил тезис о том, что россияне и украинцы якобы "один народ", а "древнерусские земли по обе стороны Днепра, Новороссия и Крым" якобы составляют "историческую родину" России.

Еще раньше, 20 июня, на Петербургском международном экономическом форуме Путин прямо заявил, что "Украина принадлежит России", усилив сигнал о намерениях аннексировать еще больше украинских территорий. Эти месседжи постоянно повторяются официальными лицами Кремля, в том числе и в отношении Одессы, которую там продолжают называть "русским городом".

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Такие заявления Кремля совпадают с призывами гауляйтера временно оккупированных территорий Херсонской области Владимира Сальдо в апреле 2025 года оккупировать территории по обоим берегам Днепра в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины полковник Павел Палиса заявил в начале июня 2025 года, что Россия намерена оккупировать всю территорию Украины на восточном (левом) берегу Днепра и захватить Одесскую область до конца 2026 года.

Дословно: "Путин и другие кремлевские чиновники постоянно указывают на то, что они отрицают факт того, что Украина является независимым государством со своей историей, идентичностью и культурой, отдельной от России. Постоянная приверженность российских чиновников этим нарративам демонстрирует неизменную цель Кремля – уничтожить украинское государство и покорить украинский народ".