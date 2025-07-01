Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кремль продолжает стремиться уничтожить украинское государство и покорить украинский народ – ISW

Иван ДьяконовВторник, 1 июля 2025, 06:53
Кремль продолжает стремиться уничтожить украинское государство и покорить украинский народ – ISW
Фото: Getty Images

В Кремле продолжают публично заявлять о территориальных претензиях, выходящих за пределы уже оккупированных регионов. Как отмечает Институт изучения войны (ISW), эти заявления свидетельствуют о неизменной цели Москвы – уничтожить украинское государство и покорить украинский народ.

Источник: ISW

Детали: 30 июня Путин провел совещание по вопросам развития оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, во время которого часто называл оккупированную территорию Украины "Донбассом и Новороссией".

Реклама:

В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что Одесса имеет собственную историю и не является "русским" городом. Песков заявил, что история города "неразрывно связана" с Россией.

А помощник Путина Владимир Мединский повторил тезис о том, что россияне и украинцы якобы "один народ", а "древнерусские земли по обе стороны Днепра, Новороссия и Крым" якобы составляют "историческую родину" России.

Еще раньше, 20 июня, на Петербургском международном экономическом форуме Путин прямо заявил, что "Украина принадлежит России", усилив сигнал о намерениях аннексировать еще больше украинских территорий. Эти месседжи постоянно повторяются официальными лицами Кремля, в том числе и в отношении Одессы, которую там продолжают называть "русским городом".

РЕКЛАМА:

Такие заявления Кремля совпадают с призывами гауляйтера временно оккупированных территорий Херсонской области Владимира Сальдо в апреле 2025 года оккупировать территории по обоим берегам Днепра в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины полковник Павел Палиса заявил в начале июня 2025 года, что Россия намерена оккупировать всю территорию Украины на восточном (левом) берегу Днепра и захватить Одесскую область до конца 2026 года.

Дословно: "Путин и другие кремлевские чиновники постоянно указывают на то, что они отрицают факт того, что Украина является независимым государством со своей историей, идентичностью и культурой, отдельной от России. Постоянная приверженность российских чиновников этим нарративам демонстрирует неизменную цель Кремля – уничтожить украинское государство и покорить украинский народ".

ISWроссийско-украинская войнаРосcияоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоВ Луганске взорвали бывшего оккупационного "мэра" – росСМИ
Таксисту, который ударил певицу Тоню Матвиенко, объявили подозрение
обновленоРоссия ударила баллистикой по Одессе: есть жертвы, среди раненых – двое иностранцев
документ Шмыгаль на запрос адвоката объяснил, почему нельзя отстранить Чернышова
Компания DIM прекратила сотрудничество с маркетологом, которая внесла 44 млн залога за Чернышова
В рядах Воздушных сил обнаружили "крота", завербованного ФСБ
Все новости...
ISW
В ISW проанализировали, что может изменить представление Путина о войне и посадить его за стол переговоров
Делегация низкого уровня свидетельствует о незаинтересованности РФ в добросовестных переговорах – ISW
ISW проанализировал, как Россия использует переговоры для продвижения на поле боя
Последние новости
16:40
"Важный прецедент": украинский суд впервые признал фактические брачные отношения между двумя мужчинами
16:36
Модернизированная версия САУ "Богдана" получила международный патент
16:34
Нефтегазовые доходы России в июне упали на треть
16:32
футзалУкраинские клубы сыграют между собой в Лиге чемпионов – результаты жеребьевки
16:30
Путин заявил, что проведет телефонный разговор с Трампом
16:28
фото, видеоДо 47 человек возросло количество раненых от удара дронов РФ по ТЦК в Полтаве
16:15
видеоВ Луганске взорвали бывшего оккупационного "мэра" – росСМИ
16:05
Состояние Трампа выросло на $620 млн благодаря криптовалютам
16:00
Не лише "гормон стресу". Шо таке кортизол і як він впливає на організм – пояснює наука
15:54
Украинцы в мае получили рекордную сумму кэшбэка
Все новости...
Реклама:
Реклама: