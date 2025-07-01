Россия потеряла еще 970 военных в войне против Украины – Генштаб
Вторник, 1 июля 2025, 06:59
За прошедшие сутки Силы обороны убили и ранили 970 российских захватчиков, общие потери врага в войне составили 1 020 980 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 01.07.25 ориентировочно составили:
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- личного состава ‒ около 1 020 980 (+970) человек,
- танков – 10 983 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 22 928 (+6) ед;
- артиллерийских систем – 29 754 (+36) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 42 940 (+144) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 53 696 (+103) ед.
Данные уточняются.