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Россия потеряла еще 970 военных в войне против Украины – Генштаб

Иван ДьяконовВторник, 1 июля 2025, 06:59
Россия потеряла еще 970 военных в войне против Украины – Генштаб
Иллюстративное фото: Getty Images

За прошедшие сутки Силы обороны убили и ранили 970 российских захватчиков, общие потери врага в войне составили 1 020 980 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 01.07.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава ‒ около 1 020 980 (+970) человек,
  • танков – 10 983 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин – 22 928 (+6) ед;
  • артиллерийских систем – 29 754 (+36) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 42 940 (+144) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 53 696 (+103) ед.

Данные уточняются.

потери в войнеГенштаброссийско-украинская война
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