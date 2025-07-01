Хищения на фортификациях: экс-заместителя мэра Харькова арестовали на 2 месяца

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения бывшему заместителю городского головы Андрею Руденко, подозреваемому в создании и управлении организацией, которая завладела бюджетными средствами на строительстве фортификаций.

Источник: "Укринформ"

Детали: Сообщается, что суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права на залог - до 26 августа.

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Во время заседания стало известно, что расследование продолжается семь месяцев, исследовались 11 договоров. Именно Руденко следствие считает "организатором" схемы, которому полностью подконтрольно ООО "Тех-Инком", заключившее договоры на строительство фортификаций.

Прокурор Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона Артем Глиевой сообщил, что "Тех-Инком" обеспечивал заключение договора между фирмой и непосредственно департаментом Харьковской военно-гражданской администрации на выполнение заказов по строительству фортификационных сооружений.

"Далее с целью завладения денежными средствами, путем закупки строительных материалов для строительства фортификационных сооружений по завышенным ценам, Быков и Руденко привлекли к своей деятельности ООО "Строй-Техпром", ФЛП Драч и ФЛП Сарычева, которые выступали в качестве фирм-прокладок, обеспечивали закупку материалов у реального сектора экономики по реальным дешевым ценам и перепродажу ее на обществу "Тех-Инком" по завышенным ценам", - сказал прокурор.

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Руденко все обвинения отвергает и называет их безосновательными. О себе он суду сообщил, что сейчас официально не работает, является волонтером и помогает военным.

Также Руденко заявил, что ни за время следствия, ни после задержания (утром 28 июня) его ни разу не допрашивали. Эти данные суду подтвердил следователь по делу.

Что предшествовало: Перед этим прокуратура совместно с полицией разоблачила преступную организацию, которую, по данным следствия, возглавлял бывший заместитель городского головы Харькова. Её участников подозревают в завладении бюджетными средствами, предназначенными для обустройства фортификационных сооружений.

Пяти лицам объявлено о подозрении в создании и деятельности преступной организации. В состав группы, помимо организатора, входили четверо исполнителей - двое руководителей предприятий и двое физических лиц-предпринимателей.