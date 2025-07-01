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Россияне атаковали 52-мя дронами: 47 из них обезвредила ПВО

Ирина БалачукВторник, 1 июля 2025, 09:37
Россияне атаковали 52-мя дронами: 47 из них обезвредила ПВО
Сбитый российский БпЛА. Фото иллюстративное из Telegram Воздушных сил ВСУ

С вечера 30 июня российские оккупанты атаковали Украину 52-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 47 дронов удалось обезвредить, но есть и три попадания.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00 противовоздушной обороной обезврежено 47 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. 14 – сбиты огневыми средствами поражения, 33 – локационно потеряны/подавлены РЭБ".

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Детали: Отмечается, что были попадания в 3 локациях и еще в одном месте попадали обломки сбитого дрона.

Захватчики запускали БпЛА из направлений российских городов Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Воздушные силы ВСУбеспилотники
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