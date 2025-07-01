Латвия закупит десятки новых БМП, которые стоят на вооружении Испании

Латвия приобретет еще 42 боевые машины пехоты ASCOD на сумму 387 миллионов евро. Контракт также предусматривает участие латвийской промышленности не менее чем на 30% в выполнении заказа.

Источник: Delfi со ссылкой на латвийское Министерство обороны, передает "Европейская правда"

Детали: Контракт на поставку новых машин для Национальных вооруженных сил Латвии было подписали государственный секретарь Министерства обороны Айварс Пуриньш и вице-президент испанской компании GDELS-Santa Bárbara Sistemas Алехандро Пейдж Эрнандес.

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"Дополнительная закупка боевых машин пехоты не только поможет нам достичь целей, поставленных НАТО, но и значительно ускорит развитие механизированной пехотной бригады, позволив в более короткие сроки перевооружить еще один батальон", - подчеркнул министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Во время церемонии подписания контракта присвоено официальное название для машин последнего поколения – HUNTER. Их поставка Национальным вооруженным силам обойдется в 387 миллионов евро.

Вместе с этой дополнительной партией Латвия в целом получит 84 боевые машины пехоты.

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В комплектацию входят броня четвертого уровня по стандартам НАТО, автоматическая пушка, противотанковое вооружение, пулемет и другие современные технологии, которые позволят солдатам контролировать поле боя.

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