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Латвия закупит десятки новых БМП, которые стоят на вооружении Испании

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловВторник, 1 июля 2025, 09:37
Латвия закупит десятки новых БМП, которые стоят на вооружении Испании
БМП ASCOD, фото: Wikipedi

Латвия приобретет еще 42 боевые машины пехоты ASCOD на сумму 387 миллионов евро. Контракт также предусматривает участие латвийской промышленности не менее чем на 30% в выполнении заказа.

Источник: Delfi со ссылкой на латвийское Министерство обороны, передает "Европейская правда"

Детали: Контракт на поставку новых машин для Национальных вооруженных сил Латвии было подписали государственный секретарь Министерства обороны Айварс Пуриньш и вице-президент испанской компании GDELS-Santa Bárbara Sistemas Алехандро Пейдж Эрнандес.

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"Дополнительная закупка боевых машин пехоты не только поможет нам достичь целей, поставленных НАТО, но и значительно ускорит развитие механизированной пехотной бригады, позволив в более короткие сроки перевооружить еще один батальон", - подчеркнул министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Во время церемонии подписания контракта присвоено официальное название для машин последнего поколения – HUNTER. Их поставка Национальным вооруженным силам обойдется в 387 миллионов евро.

Вместе с этой дополнительной партией Латвия в целом получит 84 боевые машины пехоты.

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В комплектацию входят броня четвертого уровня по стандартам НАТО, автоматическая пушка, противотанковое вооружение, пулемет и другие современные технологии, которые позволят солдатам контролировать поле боя.

Предыстория:

  • Ранее стало известно, что чешское Министерство обороны закупит 24 колесных бронированных автомобиля Titus, стоимость всего заказа составляет 4,068 миллиарда чешских крон (191,3 миллиона долларов).
  • В марте в Польше заключили первый контракт на закупку у национального производителя боевых машин пехоты Borsuk, которые являются первыми БМП полностью польского производства.

Латвияоружие
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