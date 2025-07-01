Россияне обстреляли Куцурубскую общину на Николаевщине – убили мужчину

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате российского обстрела Куцурубской общины, что в Николаевской области, утром 1 июля.

Источник: глава ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь главы области: "Утром россияне снова ударили из артиллерии по Куцурубской общине. Убили 75-летнего пенсионера в собственном дворе, его 76-летняя жена ранена".

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Детали: Пострадавшую госпитализировали.