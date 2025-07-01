Известная кричалка "Путин - ху*ло" возникла на фоне вражды фанатов харьковского футбольного клуба "Металлист" и ультрас столичных "динамовцев", но с началом войны с РФ ее воссоздали, указывая на главного врага украинского народа - главу государства-агрессора.

Источник: соучредитель спецподразделения "Кракен" Главного управления разведки МОУ Константин Немичев в интервью "Украинской правде"

Детали: Основа спецподразделения "Кракен" - футбольные фанаты во главе с Немичевым и Сергеем Величко. Именно Величко (позывной "Чили") офицер называет автором знаменитой на весь мир кричалки.

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Прямая речь Немичева: "Это был хит, посвященный президенту киевского "Динамо". У нас с ними были конфликты. Кричалку просто переделали. Фанаты между собой все объединились, поэтому переформатировали эту кричалку на главного врага. И вот она выстрелила.

Тогда это была придумка, чтобы обозначить главного врага, который напал на Украину в 2014 году. Кричалку придумал Чили, он же ее и воспроизвел".

Детали: Подробнее о том, как бойцы "Кракена" сыграли важную роль в борьбе за Харьков, который пытались захватить россияне, о боевом пути спецподразделения ГУР читайте в интервью УП "Константин Немичев: В 2023 году россияне пили воду из луж и не сдавались. В 2024 - сдаются, потому что не привезли провизию".