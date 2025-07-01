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Генштаб назначил аудит всех составляющих противодействия российским дронам

Валентина РоманенкоВторник, 1 июля 2025, 11:13
Генштаб назначил аудит всех составляющих противодействия российским дронам
Андрей Гнатов. фото Генштаба

Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов назначил комплексный аудит всех составляющих в сфере противодействия российским беспилотникам.

Источник: Генштаб ВСУ в соцсетях

Детали: Сообщается, что во исполнение решения Ставки верховного главнокомандующего состоялось комплексное совещание по противодействию российским ударным БПЛА.

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Во время совещания речь шла о необходимости улучшения материально-технической базы соответствующих подразделений и учебных центров, эффективности работы рекрутинговых центров для комплектования экипажей, определены другие первоочередные задачи. Начальник Генерального штаба ВС Украины генерал-майор Андрей Гнатов назначил, в частности, комплексный аудит всех составляющих этого направления.

Прямая речь Гнатова: "Мы знаем, что нужно сделать, чтобы в определенный срок выйти с необходимым количеством подготовленных экипажей, которые будут эффективно защищать от вражеских дронов наши заводы и фабрики, объекты критической инфраструктуры, жилье и жизнь каждого украинца. Впрочем, эта работа станет результативной только в случае консолидации всех составляющих, которые принимают в ней участие".

Предыстория:

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беспилотникиГенштабвойна
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