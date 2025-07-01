Ракетная атака россиян на Днепропетровщине: есть погибшие и раненые
Вторник, 1 июля 2025, 11:18
После ракетной атаки российских оккупантов утром 1 июля по Каменскому району Днепропетровской области сообщают о погибших и раненых.
Источник: председатель ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "После ракетной атаки по Каменскому району, к сожалению, есть погибшие и раненые. Детали позже".
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Напомним:
- Российские оккупанты утром 1 июля нанесли ракетный удар по Каменскому району Днепропетровской области, там вспыхнул пожар.
- Ночью 1 июля российские оккупанты атаковали беспилотниками Синельниковский район Днепропетровской области – попали по фермерским хозяйствам в Покровской и Великомихайловской общинах.