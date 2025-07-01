Ракетная атака россиян на Днепропетровщине: есть погибшие и раненые

После ракетной атаки российских оккупантов утром 1 июля по Каменскому району Днепропетровской области сообщают о погибших и раненых.

Источник: председатель ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "После ракетной атаки по Каменскому району, к сожалению, есть погибшие и раненые. Детали позже".

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Напомним: