Генштаб впервые с февраля показал на картах продвижение россиян на Сумщине
Вторник, 1 июля 2025, 11:18
На оперативных картах по ситуации на фронте Генеральных штаб 1 июля впервые с февраля показал продвижение россиян на Сумщине (Северо-Слобожанском направлении).
Источник: сводки Генштаба ВСУ
Детали: Военные обычно сообщают о количестве боевых столкновений на фронте и обнародуют актуальные карты боевых действий. По состоянию на 8.00 30 июня на картах по ситуации на Северо-Слобожанском направлении не отображалось продвижение врага.
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В утренней сводке 1 июля Генштаб рассказал, что Силы обороны за сутки отбили 17 атак врага и обнародовал карту, обозначив продвижение российских захватчиков.
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Что предшествовало:
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- 26 июня Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что продвижение российских войск в приграничных районах Сумщины остановлено, а линия боевого столкновения стабилизирована. По его словам, на определенных участках украинские подразделения успешно задействуют тактику активной обороны и освобождают украинскую землю в приграничье Сумщины.
- 30 июня президент Владимир Зеленский заявил, что спецзадачи, которые были определены неделю назад для Сил обороны на Сумском направлении, полностью реализованы.