Генштаб впервые с февраля показал на картах продвижение россиян на Сумщине

На оперативных картах по ситуации на фронте Генеральных штаб 1 июля впервые с февраля показал продвижение россиян на Сумщине (Северо-Слобожанском направлении).

Источник: сводки Генштаба ВСУ

Детали: Военные обычно сообщают о количестве боевых столкновений на фронте и обнародуют актуальные карты боевых действий. По состоянию на 8.00 30 июня на картах по ситуации на Северо-Слобожанском направлении не отображалось продвижение врага.

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Оперативная информация по состоянию на 8.00 30.06.2025

В утренней сводке 1 июля Генштаб рассказал, что Силы обороны за сутки отбили 17 атак врага и обнародовал карту, обозначив продвижение российских захватчиков.

Оперативная информация по состоянию на 8.00 01.07.2025

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