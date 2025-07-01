Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Финскую компанию подозревают в поставках Украине некачественных бронежилетов

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоВторник, 1 июля 2025, 12:18
Финскую компанию подозревают в поставках Украине некачественных бронежилетов
иллюстративное фото из Facebook финской полиции

Национальное бюро расследований Финляндии подозревает местную компанию в поставках украинской армии некачественных бронежилетов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление полиции

Детали: Центральное управление уголовной полиции подозревает финскую компанию в мошенничестве, хищении и отмывании денег в деле, в котором компания заключила контракт на сумму примерно 5,7 млн евро с Министерством обороны Украины на поставку бронезащитных жилетов.

Реклама:

По контракту, компания должна была поставить 10 тысяч защитных жилетов украинской армии. Летом 2022 года ВСУ было поставлено 5 тысяч бронежилетов.

Полиция сообщила, что по результатам предварительного расследования есть основания подозревать, что бронежилеты не соответствовали качеству, указанному в контракте. Украина подала запрос о правовой помощи в этом деле в конце 2023 года.

Ответственное лицо компании подозревают в совершении уголовных преступлений. Во время предварительного расследования были задержаны два человека, однако один из них не является подозреваемым в совершении уголовных преступлений.

РЕКЛАМА:

Дело будет передано на рассмотрение для вынесения обвинительного заключения летом.

Предыстория:

  • Министерство обороны Финляндии готовит уже 29-й пакет военной помощи Украине оценочной стоимостью 143 млн евро.
  • Предыдущий, 28-й по счету, пакет военной помощи Финляндии для Украины, стоимость которого составляет около 200 млн евро, был объявлен в марте 2025 года.

Финляндияпомощь Украинекоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский анонсировал договоренности с партнерами в области обороны и восстановления
The Economist: "теневая рука" Ермака стоит за возможными кадровыми перестановками в правительстве
Видео, фотоВ Киеве прогремел взрыв в районе ТЭЦ-6, на левом берегу частично пропадал свет
СНБО ввел санкции против криптовалютных схем России
фотоРоссия нанесла удар КАБом и дроном по Константиновке: четверо погибших
В ДТП в Венгрии попал детский ансамбль, четверо украинцев с тяжелыми травмами
Все новости...
Финляндия
У большинства жителей Финляндии в какой-то момент диагностируют психическое расстройство
Триллер, боевик, а может комедия? Кинематографический обзор противостояния "Флорида" – "Эдмонтон"
МИД Финляндии вызвал представителя РФ из-за нарушения воздушного пространства
Последние новости
21:17
В Великобритании сворачивается производство истребителя Typhoon
21:04
В России второй день подряд отменяют сотни авиарейсов из-за "безопасности" полётов
20:28
Формула-1Норрис благодаря штрафу Пиастри выиграл дождевой Гран-при Великобритании
20:14
Лев сбежал из зоопарка в Турции и напал на мужчину, который спал на улице
20:00
Зеленский анонсировал договоренности с партнерами в области обороны и восстановления
19:51
РФ обстреляла Сумскую область: погиб человек, десятки домов разрушены
19:44
Действующая Верховная Рада не будет раскрывать банковскую тайну - Гетманцев
19:39
Президенты Литвы и Германии обсудили поддержку Украины и давление на Россию
19:23
Трамп объявил в Техасе чрезвычайное положение, из-за наводнения, которое унесло жизни 61 человека
19:07
Китай ввёл ограничения против медицинских компаний ЕС
Все новости...
Реклама:
Реклама: