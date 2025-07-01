Финскую компанию подозревают в поставках Украине некачественных бронежилетов
Национальное бюро расследований Финляндии подозревает местную компанию в поставках украинской армии некачественных бронежилетов.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление полиции
Детали: Центральное управление уголовной полиции подозревает финскую компанию в мошенничестве, хищении и отмывании денег в деле, в котором компания заключила контракт на сумму примерно 5,7 млн евро с Министерством обороны Украины на поставку бронезащитных жилетов.
По контракту, компания должна была поставить 10 тысяч защитных жилетов украинской армии. Летом 2022 года ВСУ было поставлено 5 тысяч бронежилетов.
Полиция сообщила, что по результатам предварительного расследования есть основания подозревать, что бронежилеты не соответствовали качеству, указанному в контракте. Украина подала запрос о правовой помощи в этом деле в конце 2023 года.
Ответственное лицо компании подозревают в совершении уголовных преступлений. Во время предварительного расследования были задержаны два человека, однако один из них не является подозреваемым в совершении уголовных преступлений.
Дело будет передано на рассмотрение для вынесения обвинительного заключения летом.
Предыстория:
- Министерство обороны Финляндии готовит уже 29-й пакет военной помощи Украине оценочной стоимостью 143 млн евро.
- Предыдущий, 28-й по счету, пакет военной помощи Финляндии для Украины, стоимость которого составляет около 200 млн евро, был объявлен в марте 2025 года.