МВД не видит угрозы Филатову несмотря на досье на него в телефоне подозреваемого в убийстве Фарион

Министерство внутренних дел заявило, что следствие не выявило признаков подготовки нападения на мэра Днепра Бориса Филатова по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион.

Источник: МВД, мэр Днепра Борис Филатов, Нацполиция Украины

Детали: 27 июня Филатов опубликовал обращение к министру внутренних дел Игорю Клименко после того, как в СМИ появилась информация об обнаружении его досье в телефоне подозреваемого в убийстве Ирины Фарион – Вячеслава Зинченко.

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Филатов обратился с требованием объяснить, почему он не был проинформирован, тогда как нардеп Максим Бужанский, по его словам, такое предупреждение получил.

Городской голова Днепра также сообщил, что 13 марта возле его офиса трое неизвестных в форме компании ДТЭК, на автомобиле с поддельными номерами, установили камеру видеонаблюдения. Офис расположен рядом с его частным домом. По его словам, об этом факте он сообщил МВД еще 19 марта, но реакции не получил.

"Однако именно сейчас – благодаря обнародованной накануне в СМИ информации о ходе указанного судебного заседания - мне стало точно понятно, с какой целью это тогда делалось", – добавил городской голова Днепра

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Отдельно он напомнил, что 1 мая на активиста Сергея Стерненко, досье на которого, по словам Филатова, также было найдено в телефоне Зинченко, совершили покушение.

"Анализируя вышеуказанные события, невозможно прийти к другому выводу, кроме как о том, что все указанные события связаны между собой. И после обнародования информации о наличии ряда досье в отношении известных лиц этот вывод очевиден", – считает Филатов.

В Нацполиции сообщили, что во время досудебного расследования, материалы которого передали в суд 25 декабря 2024 года, правоохранители отработали всю информацию, собранную подозреваемым.

"По результатам установления всех объективных обстоятельств, в деле не получена информация, которая бы свидетельствовала о подготовке к преступлениям в отношении активиста и главы городского совета", – отметили в Нацполиции.

Из-за отсутствия публичного ответа от МВД, 1 июля Филатов обнародовал повторное обращение, в котором поставил Клименко пять вопросов, в частности:

"1 Почему при наличии одинаковых оснований, я, как гражданин Украины и городской голова миллионного города, не был, в отличие от нардепа Бужанского, предупрежден, что подозреваемый в убийстве Фарион имеет досье также и в отношении меня?

2. Почему работники МВД Украины не проинформировали меня об этом ни после получения данной информации во время досудебного расследования, ни после покушения на Сергея Стерненко?

3. Почему я должен узнавать указанную информацию от журналистов, которые принимали участие в судебном заседании, а не от представителей правоохранительных органов?

4. Проинформировали бы Ваши подчиненные лично Вас, если бы в телефоне предполагаемого убийцы Фарион было досье на Ваше имя? Как бы Вы действовали в таком случае? Не считаете ли Вы, что в возглавляемой Вами системе МВД действуют двойные стандарты?

5. В случае, если бы Вам так же пришлось узнавать о существовании такого досье только из СМИ, как бы Вы действовали в отношении своих подчиненных – учитывая факт покушения на Стерненко?".

Через несколько часов после публикации второго обращения Бориса Филатова, МВД обнародовало официальную позицию относительно его заявлений.

Дословно МВД: "Министерство внутренних дел Украины считает недопустимым использование чувствительных тем, связанных с безопасностью граждан, для создания манипуляций, провокаций и использования в собственных политических целях".

Детали: В ведомстве отметили, что на момент первого брифинга по задержанию подозреваемого в убийстве Ирины Фарион (июль 2024 года) имя Бориса Филатова не фигурировало в материалах уголовного производства.

"Единственная зафиксированная в то время активность подозреваемого касалась отдельных публичных лиц, в частности упоминавшегося во время брифинга народного депутата, на которого была собрана информация о месте жительства и членах семьи.

Информация о введении подозреваемым в поисковых системах фамилии Бориса Филатова была установлена позже - уже во время углубленного анализа его цифровых следов во время дальнейших процессуальных действий", – говорится в сообщении.

В результате, как отмечают в МВД, следствие Национальной полиции не выявило признаков подготовки к преступлению в отношении Филатова, а также отсутствуют какие-либо материалы, которые свидетельствовали бы о реальной угрозе его жизни или здоровью.

Дословно МВД: "Также Национальная полиция действует исключительно в правовом поле и опирается на факты, полученные в рамках досудебного расследования".

Детали: В МВД также призвали политиков воздержаться от распространения субъективных оценок, которые могут дезинформировать общество и создавать впечатление о "двойных стандартах".

В ведомстве добавили, что МВД и Нацполиция остаются открытыми к коммуникации, но осуждают попытки давления на следствие или манипуляции с использованием вопросов безопасности.

Напомним:

26 июня журналисты "Суспільного" сообщили, что в Шевченковском районном суде города Львова представили содержимое телефона обвиняемого в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеслава Зинченко. Там нашли мемы с Фарион, скриншот карт Львова, фото оружия, переписку о покупке пистолета и досье на других публичных деятелей.

В частности, в облачном хранилище, которым пользовался Зинченко, найден PDF-файл с названием "Фарион Ирина Дмитриевна", созданный 6 марта 2024 года. Он содержит данные об убитой, ее документы и место работы. Также обнаружили досье на городского голову Днепра Бориса Филатова, блогера и волонтера Сергея Стерненко и политика и бизнесмена Геннадия Корбана.

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