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Россияне били по Запорожской области: пострадали 2 энергетиков

Ирина БалачукВторник, 1 июля 2025, 13:07
Россияне били по Запорожской области: пострадали 2 энергетиков
Фото иллюстративное с Getty Images

Российские оккупанты атаковали Степногорскую общину Запорожской области, в результате чего пострадали 2 энергетиков.

Источник: глава ОВА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь главы области: "Артударами и fpv-дронами россияне пытаются уничтожить инфраструктуру прифронтовой громады. Под обстрел попала бригада РЭСа. Авто повреждено, сотрудники получили акубаротравму".

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Детали: Федоров уточнил, что пострадали 2 человека. Также повреждена высоковольтная линия электропередач.

Сейчас Степногорская осталась осталась без электроснабжения, интернета и мобильной связи.

Запорожская областьобстрел
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