Россияне били по Запорожской области: пострадали 2 энергетиков
Вторник, 1 июля 2025, 13:07
Российские оккупанты атаковали Степногорскую общину Запорожской области, в результате чего пострадали 2 энергетиков.
Источник: глава ОВА Иван Федоров в Telegram
Прямая речь главы области: "Артударами и fpv-дронами россияне пытаются уничтожить инфраструктуру прифронтовой громады. Под обстрел попала бригада РЭСа. Авто повреждено, сотрудники получили акубаротравму".
Реклама:
Детали: Федоров уточнил, что пострадали 2 человека. Также повреждена высоковольтная линия электропередач.
Сейчас Степногорская осталась осталась без электроснабжения, интернета и мобильной связи.