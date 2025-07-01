Россияне атаковали в Покровске машину эвакуации, в которой тяжелораненый истекал кровью

В Покровске Донецкой области в момент эвакуации тяжелораненых экипаж "Белый ангел" попал под удар российских дронов: полицейский получил ранения, эвакуированный гражданский мужчина истекал кровью и не выжил.

Источник: Национальная полиция

Детали: Экстремальную эвакуацию из Покровска осуществляли полицейские подразделения "Белый ангел" совместно с ОО "Капелланский патруль" на транспорте капелланов.

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Россияне атаковали эвакуационщиков трижды. Первый дрон настиг их на подъезде к городу, еще один – в центре города. Это была прицельная охота, но тогда экипажу повезло – дроны упали рядом.

Одновременно мишенью врага стала гражданская пара на велосипедах. Мужчина и девушка ехали к месту, где можно подзарядить телефон. В результате взрыва оба получили тяжелые ранения, у 42-летнего мужчины оторвало ногу. Полицейские нашли их прямо на дороге, оказали первую помощь и помчались в больницу вместе с еще одним раненым.

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В этот момент российские войска ударили по автомобилю дроном "Молния". Машина получила многочисленные повреждения и не могла ехать дальше. Полицейский пострадал, была вызвана подмога.

Спасательная операция проходила в два этапа: как можно скорее эвакуировали раненых гражданских, затем "белых ангелов" забрала группа патрульной полиции.

Из-за циничной российской атаки были потеряны драгоценные минуты для спасения жизни – тяжелораненый мужчина умер в больнице

Отмечается, что раненый полицейский Константин Туницкий проходит лечение, у него осколочное ранение ноги, угрозы жизни нет. "Белый ангел" стремится вернуться в строй в ближайшее время и продолжить спасать граждан.

На сегодня в Покровске остается около 1700 жителей. Правоохранители и волонтеры ежедневно рискуют жизнью, чтобы помочь им.