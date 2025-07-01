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Швеция перераспределит средства, чтобы выделить еще 150 млн евро для Украины

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцВторник, 1 июля 2025, 13:35
Швеция перераспределит средства, чтобы выделить еще 150 млн евро для Украины
Иллюстративное фото: Getty Images

Шведское правительство скорректирует структуру экономической помощи, предоставляемой другим странам, что позволит направить дополнительные 1,67 млрд шведских крон (около 150 миллионов евро) на поддержку Украины и гуманитарные инициативы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление шведского правительства

Детали: Как отметили в шведском правительстве, изменения, которые сейчас вносятся в бюджет помощи, считаются необходимыми, учитывая меняющуюся ситуацию в мире.

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"Мы живем в неспокойном мире, где происходит большое количество кризисов. Во многих местах, в частности в Украине, Судане, Газе и Йемене, человеческие страдания огромны. Ситуация во многих странах еще больше ухудшилась из-за решения США приостановить часть своей помощи. Поэтому Швеция решила выступить с комплексным пересмотром приоритетов бюджета помощи на 2025 год", – заявил министр внешней торговли и международного сотрудничества Бенджамин Дуса.

По его словам, дополнительно будет выделено 1,67 млрд шведских крон на поддержку Украины и на мероприятия по спасению жизни людей во всем мире.

"Швеция не может компенсировать сокращение помощи США, но мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать Украину и спасти жизни людей", – сказал министр.

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Пересмотр приоритетов коснется всех географических статей расходов, кроме Украины и прилегающих регионов.

"Важной причиной высвобождения средств является необходимость дальнейшей поддержки Украины. Поддержка Украины и прилегающих регионов является жизненно важной для Европы", – подчеркнул Дуса.

Он добавил, что Украина является ключевым приоритетом для Швеции.

"Чтобы противостоять России, которая не стесняется обстреливать детские площадки, больницы, школы и дома, необходима большая поддержка. Украина борется не только за свою свободу, но и за свободу Европы", – подытожил Дуса.

Напомним:

  • В начале июня Швеция объявила о выделении 50 млн евро на работу проектов НАТО NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, Помощь НАТО в области безопасности и тренировочные программы для Украины) и NATO CAP (Comprehensive Assistance Package, Комплексный пакет помощи) для Украины, которые занимаются подготовкой украинских военных и поддержкой Украины.
  • Кроме того, Швеция присоединилась к "коалиции по радиоэлектронной борьбе" и по приглашению Германии стала ее сопредседателем.

Швецияпомощь Украине
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