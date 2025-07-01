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В ГУР назвали россиян, причастных к ракетному удару по Сумам 3 июня

Валентина РоманенкоВторник, 1 июля 2025, 13:47
В ГУР назвали россиян, причастных к ракетному удару по Сумам 3 июня
последствия российской атаки на Сумы 3 июня 2025 года. фото Сумского горсовета

Главное управление разведки Министерства обороны установило российских военных, причастных к обстрелу города Сумы 3 июня 2025 года, в результате чего шесть человек погибли, еще 29 получили ранения.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ГУР

Детали: По данным разведки, для артиллерийского обстрела агрессор применил реактивную батарею БМ-21 "Град" 30-го мотострелкового полка (в/ч 72162), огневые позиции полка были расположены в районе села Апанасовка Курской области.

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К самому удару по Сумам причастны начальник артиллерии этого полка Дамир Гарнаев из города Пенза и командир реактивной артиллерийской батареи этого полка Дмитрий Волобуев из Самары (РФ). Также установлены имена командиров расчетов РСЗО БМ-21 "Град", рассказали в разведке.

Что предшествовало: Россияне попали по центру Сум из реактивных систем залпового огня около 9:20 3 июня. Было зафиксировано восемь попаданий, повреждено 16 зданий, из которых 15 – многоквартирные и частные жилые дома, клиническая больница №4, железнодорожные пути. Среди раненых – три ребенка, самому маленькому – три года.

Источники "Украинской правды" сообщали, что 3-го июня россияне нанесли удар по Сумах из реактивной системы залпового огня калибра 122 мм БМ-21 "Град", рабочая дальность которого составляет до 40 километров.

Сумыракетный ударвоенные преступленияГУР
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