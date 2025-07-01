В Украине значительно потеплеет, но местами пройдут дожди

В ближайшие дни в Украине ожидается существенное потепление, однако в отдельных областях пройдут кратковременные дожди с грозами.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 2 июля в Украине преимущественно без осадков, только днем на Левобережье местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 10-15°, на юге страны до 18°, днем 19-25°, на западе и юго-западе страны 24-29°, ветер северо-западный, 5-12 м/с.

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В Киеве в среду без осадков, ночью 13-15°, днем до +24°, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

3 июля преимущественно без осадков, кратковременные дожди прогнозируют только на востоке страны. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 24-29°, на западе и юге страны до 32°, в восточных областях 20-25°. Ветер северо-западный, 5-12 м/с.

В столице в четверг без осадков, ночью 15-17°, днем 27-29°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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4 июля в большинстве западных и северных областей местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 15-20°, днем 27-32°, на Закарпатье и в южной части местами сильная жара 35°, на северо-западе страны 22-27°. Ветер северо-западный, 5-12 м/с.

В пятницу в Киеве местами кратковременный дождь, ночью 18-20°, днем 30-32°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.