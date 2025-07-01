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Враг накрыл огнем артиллерии жилую застройку Константиновки: есть раненые

Валентина РоманенкоВторник, 1 июля 2025, 14:17
Враг накрыл огнем артиллерии жилую застройку Константиновки: есть раненые
фото прокуратуры

Российские оккупационные войска во вторник обстреляли жилую застройку Константиновки Донецкой области – ранены трое мирных жителей.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: 1 июля в течение часа оккупанты накрывали Константиновку огнем из ствольной артиллерии. Под прицелы вражеских средств поражения попали многоквартирные и частные дома.

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В результате атаки по месту жительства получили телесные повреждения 52-летняя женщина и ее сын 32 лет. Кроме того, еще один горожанин получил ранения на улице. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения. Им оказана медицинская помощь.

 
фото прокуратуры

Повреждены 2 многоквартирных и 13 частных домовладений, 4 торговых павильона и линии газопровода, сообщает прокуратура, которая будет расследовать очередное военное преступление россиян.

Донецкая областьвоенные преступленияпрокуратуравойна
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