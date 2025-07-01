Журналисты нашли у экс-руководителя Броварского ТЦК элитную недвижимость и автопарк на $1 млн

Журналисты "Слідства.Інфо" выяснили, что бывший руководитель Броварского районного ТЦК и СП Юрий Бурляй пользуется недвижимостью и автопарком на $1 млн, приобретенных за время работы в должности.

Источник: расследование "Слідство.Інфо"

Детали: Бурляй возглавлял Броварской районный ТЦК и СП с августа 2022 по ноябрь 2024 года. С января 2025 года возглавляет отдел военного лидерства Генерального штаба ВСУ.

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По данным журналистов, бывший руководитель ТЦК пользуется элитным домом в пригороде Киева, квартирой в Вышгороде и делает ремонт в двух квартирах в Борисполе.

В марте 2024 года Бурляй начал арендовать дом на 320 квадратов в элитном коттеджном городке неподалеку от Киева.

Журналистам удалось попали на территорию коттеджного городка и отыскали дом Бурляя, которым он пользуется более года. Рядом с домом припаркована машина его жены, а за воротами виднеется приобретенный летом 2024 года мотоцикл.

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С сайта коттеджного городка известно, что дом такого же метража без ремонта стоит $380 тыс. Готовый коттедж с ремонтом, как пишут на сайте, стоит $590 тыс. Однако риелтор сообщила, что на сайте информация устаревшая.

Журналисты узнали у представительницы коттеджного городка, что дом похожего метража без ремонта стоит $400 тыс. Средняя стоимость ремонта - $1 тыс. за квадратный метр. Таким образом, дом с ремонтом ориентировочно может стоить $720 тыс.

По данным "Слідства.Інфо", владелицей дома, который Юрий Бурляй арендует более года, является пенсионерка Елена Черенкова. Через неделю после покупки коттеджа она сдала его в аренду на тот момент броварскому военкомату.

"На вопрос, сколько стоил дом, пенсионерка не ответила, сказав, что покупала его вместе с сыном Павлом Гусаком. Он также сообщил, что не помнит цену, которую заплатил за дом, где сейчас живет Юрий Бурляй. Кстати, Гусак и Бурляй - бывшие бизнес-партнеры (в феврале 2003 года они вместе основали фирму "Николь"), а сейчас называют друг друга товарищами", - говорится в расследовании.

Владелица загородного дома, который может стоить более $700 тыс., сообщила журналистам, что сдает дом Бурляю за 18 тысяч гривен в месяц.

Однако, по словам риелтора и CEO Money Real Estate Александра Тимоновича, эта цена не соответствует рыночной, такие дома стоят $3000-$3500 тыс. в месяц.

Сам Юрий Бурляй подтвердил журналистам факт аренды дома за 18 тысяч гривен в месяц, ведь его товарищ Павел Гусак "попросил ухаживать за домом и за какие-то символические деньги пожить в нем". Он также подтвердил, что стоимость аренды такого дома занижена, потому что "это мой товарищ и у него так сложились обстоятельства".

В ходе расследования журналисты "Слідства.Інфо" также выяснили, что теща Юрия Бурляя стала владелицей двух однокомнатных квартир в новеньком жилом комплексе в Борисполе. Согласно информации из госреестра прав, за каждую из этих квартир женщина в январе 2024 года заплатила 435 тысяч гривен. Сейчас похожие квартиры продаются втрое дороже - где-то за 1,4 миллиона гривен.

Журналисты также получили справку об оценочной стоимости этих объектов недвижимости. Согласно ей, каждая квартира стоит около 1,3 миллиона гривен. В сумме - чуть более 2,6 миллиона гривен. Сейчас в квартирах продолжаю ремонты, деньги на которые, по словам Юрия Бурляя, он занял.

Также в 2024 году жена экс-руководителя ТЦК и ее дети получили право собственности на квартиру в Вышгороде. Аренду этой же квартиры у Министерства внутренних дел Юрий Бурляй декларировал с 2015 года.

Согласно справке об оценочной стоимости, такая квартира сейчас стоит более 5 миллионов гривен. В этом же доме в 2023 году Светлана Бурляй приобрела машиноместо за 229 тысяч гривен. "Похоже, что в этой квартире семья проживала в течение многих лет до момента появления роскошного загородного дома в пригороде Киева", - отмечается в расследовании.

Кроме недвижимости, семья Юрия Бурляя имеет несколько транспортных средств, два из которых - Volkswagen Touareg 2021 года выпуска и мотоцикл Honda NC750XD - куплены в 2024 году. Общая стоимость автопарка семьи экс-военкома, согласно его декларации, составляет 2,8 миллиона гривен.

В целом журналисты "Слідства.Інфо" насчитали недвижимости и автомобилей, которыми сейчас пользуется семья Юрия Бурляя, на более чем 40 миллионов гривен, или почти $1 млн.

Эксперты, опрошенные "Слідством.Інфо", обратили внимание на то, что средств, которые декларирует Юрий Бурляй как официальные доходы, вряд ли хватило бы на покрытие всех расходов, которые он имел за последние пару лет.

"Слідство.Інфо" напомнило, что Юрий Бурляй, работая в полиции, во время трагедии в Княжичах был арестован по подозрению в участии в группировке, которую обвиняют в нескольких разбойных нападениях и кражах. Дело о событиях в Княжичах до сих пор слушают в Броварском суде, а Бурляй фигурирует в судебных материалах как обвиняемый.

Справка: Перестрелка в Княжичах Киевской области произошла в ночь на 4 декабря 2016-го года. Киевская полиция организовала спецоперацию по задержанию банды предполагаемых грабителей дома, но во время ее проведения между различными подразделениями полиции началась перестрелка.