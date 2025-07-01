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Консультации Венгрии о вступлении Украины в ЕС были "необязательными", но Еврокомиссия примет их во внимание

Татьяна Высоцкая, Алена МазуренкоВторник, 1 июля 2025, 15:09
Консультации Венгрии о вступлении Украины в ЕС были необязательными, но Еврокомиссия примет их во внимание
Getty Images

Результаты консультаций по оценке возможности вступления Украины в Европейский Союз, проведенные Венгрией, не являются обязательными для учета, но Европейская комиссия принимает их во внимание.

Источник: корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявление 1 июля представителя Еврокомиссии Гийома Мерсье

Детали: Национальные консультации в Венгрии, на которых большинство участников якобы проголосовало против членства Украины в ЕС, являются необязательными, впрочем, Еврокомиссия приняла во внимание их результат.

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"По поводу национальных консультаций, которые состоялись в Венгрии, наша позиция очень четкая. Мы принимаем во внимание результаты этих национальных консультаций. Правительство Венгрии созвало и организовало эту необязательную консультацию, и, как вы знаете, национальные консультации являются делом национальной власти", – заявил Мерсье.

Он добавил, что теперь венгерское правительство должно "объяснить, как они хотели бы продвигаться дальше".

"С нашей стороны все абсолютно понятно. Украина проводит реформы в чрезвычайно сложных обстоятельствах, которые только можно себе представить. Комиссия пришла к выводу, что Украина выполнила критерии для открытия первого кластера, а именно кластера по фундаментальным вопросам", – сообщил представитель Еврокомиссии.

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Также в Брюсселе, по его словам, положительно оценили план Украины по интеграции национальных меньшинств, который отвечает на обеспокоенность ее соседей.

"Мы всегда отстаивали подход, основанный на достижениях, когда речь идет о процессе расширения, и в этом случае нет никаких объективных причин, чтобы возражать против открытия кластера по фундаментальным вопросам. Когда страну-кандидата сдерживают без объективных оснований, несмотря на то, что она выполнила критерии, – вся политика расширения теряет доверие", – подчеркнул Мерсье.

"Поэтому мы действительно надеемся, что сможем очень скоро открыть первый кластер", – добавил он.

Как сообщала "Европейская правда", после саммита ЕС в правительстве Украины все еще ожидают открытия первого переговорного кластера.

Напомним, саммит Европейского совета 26 июня не смог прийти к общему мнению относительно отношений и дальнейшего сближения с Украиной из-за вето со стороны Венгрии.

Читайте подробнее в статье: Как саммит ЕС искал будущее для Украины и почему не преодолели сопротивление Венгрии.

ЕСВенгрияУкраина
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