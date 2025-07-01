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Во Львовской ОВА отреагировали на расследование о выезде мужчин по письмам с подписью императора

Анастасия ПроцВторник, 1 июля 2025, 15:12
Во Львовской ОВА отреагировали на расследование о выезде мужчин по письмам с подписью императора
ФОТО: NGL.MEDIA

Львовская областная военная администрация прокомментировала расследование журналистов NGL.media, которые установили, что в 2022 году ОВА позволяла выезд мужчин за границу по письмам от несуществующей организации с подписью российского императора Александра III.

Источник: комментарий Львовской ОВА

Детали: В ответе ОВА говорится, что после начала полномасштабного вторжения России государство столкнулось с рядом вызовов, в частности – срочным обеспечением фронта. Для этого была адаптирована система "Шлях", которая позволяла быстрое оформление выезда водителей волонтерских гуманитарных грузов.

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Дословно: "В первые месяцы войны система не была технически адаптирована к условиям военного положения. Доступ к ряду реестров (в частности Реестру общественных объединений) был ограничен, не существовало законодательных ограничений для лиц, которые выезжали как водители, а объем запросов измерялся тысячами ежедневно.

На тот момент у государства не было программного обеспечения, которое бы позволяло проверять каждое обращение с необходимой глубиной. И мы, как областная администрация, действовали в рамках тогдашнего нормативного поля и имеющихся технических возможностей".

Детали: Также в администрации отметили, что решение о внесении лиц в систему принимались коллегиально – специальной комиссией с участием представителей Государственной пограничной службы, Службы безопасности и Нацполиции.

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Дословно: "Не снимая с себя ответственности, хотим подчеркнуть – в условиях чрезвычайной ситуации возможны отдельные нарушения. Однако, выбирая между полной остановкой выездов (и срывом волонтерской помощи фронту) и риском единичных нарушений мы выбрали второе – чтобы армия не осталась без поддержки".

Детали: В ответе также подчеркивается, что администрации не имеют полномочий контролировать перемещение граждан через границу – это сфера ответственности ГПСУ и правоохранителей.

В администрации поблагодарили журналистов, которые сообщают о возможных злоупотреблениях, и заверили, что сотрудничают с правоохранителями для привлечения нарушителей к ответственности.

Напомним:

  • 30 июня журналисты NGL.media опубликовали расследование, в котором говорилось о том, что Львовская областная военная администрация согласовывала выезд мужчин за границу на основании обращений от несуществующей общественной организации, которая в своих письмах использовала логотип российского банка и подпись российского императора Александра III.
  • В течение осени 2022 года Львовская ОВА получила пять писем от "Гуманитарной надежды нации". Приказы, которыми за подписью председателя ЛОВА Максима Козицкого одобряли выезд за границу, принимали или в тот же день, или на следующий. Выехать разрешили восьми мужчинам.

Львовщинаграница
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