В июне Харьков подвергся наибольшему количеству атак РФ с воздуха за время большой войны

В июне Харьков пережил наибольшее количество воздушных атак врага с начала полномасштабного вторжения РФ - 142 обстрела.

Источник: глава города Игорь Терехов в соцсетях

Прямая речь: "В июне мы зафиксировали абсолютный месячный антирекорд по количеству воздушных атак на Харьков с начала войны. Это были и ракеты, и дроны, и авиационные удары и тому подобное. Увидеть статистику вы можете на графике.

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Цена - страшная. За месяц мы потеряли 15 мирных жителей. Пострадали еще 157 человек, среди которых - 25 детей".

Детали: Отдельно мэр вспомнил самую масштабную одновременную комбинированную атаку на город, которая произошла 7 июня. В тот день под главный удар попало большое гражданское предприятие по изготовлению мягких контейнеров для агропродукции.

В результате взрывов возник большой пожар, произошел обвал конструкций. Фактически от здания остались лишь руины. Тушение пожара там продолжалось непрерывно 12 дней. Удалось спасти двух человек. Под завалами нашли тела еще шестерых работников предприятия.

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По уровню опасности и технической сложности эта ситуация была близкой к трагедии в "Эпицентре", отмечает Терехов.

Мэр добавил, что харьковчане, коммунальные службы, спасатели, врачи, волонтеры, предприниматели - все работают на пределе возможностей.

Он в очередной раз призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги: спускаться в метрополитен, идти в укрытия, соблюдать правило двух стен.