Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ГУР рассказали, как взорвали железную дорогу и локомотив оккупантов в Запорожской области

Александр ШумилинВторник, 1 июля 2025, 15:32
В ГУР рассказали, как взорвали железную дорогу и локомотив оккупантов в Запорожской области
Фото: ГУР

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что на временно оккупированной территории Запорожской области удалось заблокировать движение по железной дороге, которую россияне использовали для логистики.

Источник: сообщение ГУР Минобороны Украины

Детали: В ГУР рассказали, что операция проводилась совместно с движением сопротивления на оккупированной территории.

Реклама:

Дословно: "26 июня 2025 года на временно оккупированной территории Запорожской области в результате взрыва было разрушено железнодорожное полотно. Движение по участку, который российские захватчики активно использовали для логистики, было парализовано более чем на неделю.

1 июля 2025 года московиты восстановили шпалы и рельсы, пустили военный товарняк, но произошел еще один железнодорожный взрыв – вражеский локомотив выведен из строя; одна из ключевых логистических ветвей оккупационной армии в Запорожской области снова заблокирована".

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • 26 июня ударные беспилотники Главного управления разведки поразили склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061 центра материально-технического обеспечения российской армии в Брянске.

ГУРЗапорожская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский анонсировал договоренности с партнерами в области обороны и восстановления
The Economist: "теневая рука" Ермака стоит за возможными кадровыми перестановками в правительстве
Видео, фотоВ Киеве прогремел взрыв в районе ТЭЦ-6, на левом берегу частично пропадал свет
СНБО ввел санкции против криптовалютных схем России
фотоРоссия нанесла удар КАБом и дроном по Константиновке: четверо погибших
В ДТП в Венгрии попал детский ансамбль, четверо украинцев с тяжелыми травмами
Все новости...
ГУР
В ГУР назвали россиян, причастных к ракетному удару по Сумам 3 июня
ГУР показало, как украинские дроны "Бобер" уничтожили вражеские средства ПВО и повредили истребитель
Сооснователь "Кракена" рассказал, как появилась кричалка "Путин - ху*ло"
Последние новости
21:17
В Великобритании сворачивается производство истребителя Typhoon
21:04
В России второй день подряд отменяют сотни авиарейсов из-за "безопасности" полётов
20:28
Формула-1Норрис благодаря штрафу Пиастри выиграл дождевой Гран-при Великобритании
20:14
Лев сбежал из зоопарка в Турции и напал на мужчину, который спал на улице
20:00
Зеленский анонсировал договоренности с партнерами в области обороны и восстановления
19:51
РФ обстреляла Сумскую область: погиб человек, десятки домов разрушены
19:44
Действующая Верховная Рада не будет раскрывать банковскую тайну - Гетманцев
19:39
Президенты Литвы и Германии обсудили поддержку Украины и давление на Россию
19:23
Трамп объявил в Техасе чрезвычайное положение, из-за наводнения, которое унесло жизни 61 человека
19:07
Китай ввёл ограничения против медицинских компаний ЕС
Все новости...
Реклама:
Реклама: