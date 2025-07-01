В ГУР рассказали, как взорвали железную дорогу и локомотив оккупантов в Запорожской области

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что на временно оккупированной территории Запорожской области удалось заблокировать движение по железной дороге, которую россияне использовали для логистики.

Источник: сообщение ГУР Минобороны Украины

Детали: В ГУР рассказали, что операция проводилась совместно с движением сопротивления на оккупированной территории.

Реклама:

Дословно: "26 июня 2025 года на временно оккупированной территории Запорожской области в результате взрыва было разрушено железнодорожное полотно. Движение по участку, который российские захватчики активно использовали для логистики, было парализовано более чем на неделю.

1 июля 2025 года московиты восстановили шпалы и рельсы, пустили военный товарняк, но произошел еще один железнодорожный взрыв – вражеский локомотив выведен из строя; одна из ключевых логистических ветвей оккупационной армии в Запорожской области снова заблокирована".

РЕКЛАМА:

Предыстория: