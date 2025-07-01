В РФ к 13 годам тюрьмы приговорили экс-заместителя Шойгу

В России суд приговорил экс-заместителя бывшего министра обороны России Сергея Шойгу Тимура Иванова к 13 годам лишения свободы за хищения и отмывание доходов.

Источник: российская служба BBC

Детали: В частности, суд в РФ признал Иванова виновным в особо крупном хищении и в отмывании доходов организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 и п. "а", "б" ст. 174.1 УК РФ).

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Также с Иванова должны взыскать 100 млн рублей и лишить его государственных наград.

Его также лишили звания "Заслуженный строитель Российской Федерации".

Вместе с бывшим замминистра обороны по делу проходил его подчиненный, а также бывший руководитель компании "Оборонлогистика" Антон Филатов. Его приговорили к 12,5 годам лишения свободы.

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Сообщается, что судебный процесс по этому делу проходил в закрытом режиме, а Иванов своей вины не признал.

Сначала Иванова обвиняли в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а затем на него завели еще несколько уголовных дел.

В частности по растрате более 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы; растрате более 2,9 миллиарда рублей, принадлежавших банку "Интеркоммерц".

Еще два уголовных дела связаны с обвинениями в получении взяток - в размерах 1,185 млрд и 152 млн рублей. По этим делам также проходят бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин. Они оба признали вину и сотрудничают со следствием.

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