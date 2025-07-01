В РФ к 13 годам тюрьмы приговорили экс-заместителя Шойгу
В России суд приговорил экс-заместителя бывшего министра обороны России Сергея Шойгу Тимура Иванова к 13 годам лишения свободы за хищения и отмывание доходов.
Источник: российская служба BBC
Детали: В частности, суд в РФ признал Иванова виновным в особо крупном хищении и в отмывании доходов организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 и п. "а", "б" ст. 174.1 УК РФ).
Также с Иванова должны взыскать 100 млн рублей и лишить его государственных наград.
Его также лишили звания "Заслуженный строитель Российской Федерации".
Вместе с бывшим замминистра обороны по делу проходил его подчиненный, а также бывший руководитель компании "Оборонлогистика" Антон Филатов. Его приговорили к 12,5 годам лишения свободы.
Сообщается, что судебный процесс по этому делу проходил в закрытом режиме, а Иванов своей вины не признал.
Сначала Иванова обвиняли в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а затем на него завели еще несколько уголовных дел.
В частности по растрате более 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы; растрате более 2,9 миллиарда рублей, принадлежавших банку "Интеркоммерц".
Еще два уголовных дела связаны с обвинениями в получении взяток - в размерах 1,185 млрд и 152 млн рублей. По этим делам также проходят бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин. Они оба признали вину и сотрудничают со следствием.
Предыстория:
- Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны с 2016 года и считался соратником Сергея Шойгу. После ареста его отстранили от должности.
- Вечером 23 апреля заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеру Кремля Владимиру Путину сообщили о задержании Иванова, а министра обороны РФ Сергея Шойгу заранее предупредили об этом.
- Российское издание "Важные истории" заявило, что настоящая причина ареста заместителя министра обороны России Тимура Иванова - госизмена.
- В украинском ГУР сообщали, что заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов оказался в российском СИЗО и преследуется режимом Путина в результате активных мероприятий Главного управления разведки Минобороны Украины.
- В марте 2023 года "Украинская правда" встретила жену Иванова – Светлану на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах.