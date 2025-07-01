Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина присоединилась к санкциям ЕС против России, Беларуси и Ирана

Мария Емец, Анастасия ПроцВторник, 1 июля 2025, 16:43
Украина присоединилась к санкциям ЕС против России, Беларуси и Ирана
Иллюстративное фото: Getty Images

Украина присоединилась к нескольким санкционным решениям Евросоюза, в частности - против России, а также лиц, ответственных за нарушение прав человека в Беларуси и Иране.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины

Детали: Президент Владимир Зеленский ввел в действие три решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и подписал указы, обеспечивающие синхронизацию Украины с рядом санкционных решений Евросоюза. Как отмечается, это стало первым этапом реализации решения СНБО от 27 июня 2025 года "О синхронизации санкционного давления Украины, ЕС и других участников "Группы семи" на РФ и связанных с ней субъектов".

Реклама:

Таким образом, Украина синхронизировала свои санкции с 9-14 санкционными пакетами ЕС, санкциями против причастных к нарушению прав человека в Беларуси, а также решениями ЕС от 2011 и 2020-2025 годов в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека в Иране и военной поддержке РФ в войне против Украины.

Всего под санкции попали 403 физических лица и 188 юридических.

"Наше государство продолжает подготовку следующих санкционных пакетов для полной синхронизации санкционной политики с партнерами. Украина ожидает от международного сообщества максимального отражения и поддержки украинских санкций в соответствующих национальных решениях", – отметили в Офисе президента.

РЕКЛАМА:

Напомним:

ЕСсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский анонсировал договоренности с партнерами в области обороны и восстановления
The Economist: "теневая рука" Ермака стоит за возможными кадровыми перестановками в правительстве
Видео, фотоВ Киеве прогремел взрыв в районе ТЭЦ-6, на левом берегу частично пропадал свет
СНБО ввел санкции против криптовалютных схем России
фотоРоссия нанесла удар КАБом и дроном по Константиновке: четверо погибших
В ДТП в Венгрии попал детский ансамбль, четверо украинцев с тяжелыми травмами
Все новости...
ЕС
Консультации Венгрии о вступлении Украины в ЕС были "необязательными", но Еврокомиссия примет их во внимание
Еврокомиссар об обновленном соглашении: ЕС ограничит экспорт украинских яиц, сахара и пшеницы
ЕС и Украина согласовали новый формат торговли на замену "торгового безвиза"
Последние новости
21:17
В Великобритании сворачивается производство истребителя Typhoon
21:04
В России второй день подряд отменяют сотни авиарейсов из-за "безопасности" полётов
20:28
Формула-1Норрис благодаря штрафу Пиастри выиграл дождевой Гран-при Великобритании
20:14
Лев сбежал из зоопарка в Турции и напал на мужчину, который спал на улице
20:00
Зеленский анонсировал договоренности с партнерами в области обороны и восстановления
19:51
РФ обстреляла Сумскую область: погиб человек, десятки домов разрушены
19:44
Действующая Верховная Рада не будет раскрывать банковскую тайну - Гетманцев
19:39
Президенты Литвы и Германии обсудили поддержку Украины и давление на Россию
19:23
Трамп объявил в Техасе чрезвычайное положение, из-за наводнения, которое унесло жизни 61 человека
19:07
Китай ввёл ограничения против медицинских компаний ЕС
Все новости...
Реклама:
Реклама: