Украина присоединилась к санкциям ЕС против России, Беларуси и Ирана

Украина присоединилась к нескольким санкционным решениям Евросоюза, в частности - против России, а также лиц, ответственных за нарушение прав человека в Беларуси и Иране.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины

Детали: Президент Владимир Зеленский ввел в действие три решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и подписал указы, обеспечивающие синхронизацию Украины с рядом санкционных решений Евросоюза. Как отмечается, это стало первым этапом реализации решения СНБО от 27 июня 2025 года "О синхронизации санкционного давления Украины, ЕС и других участников "Группы семи" на РФ и связанных с ней субъектов".

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Таким образом, Украина синхронизировала свои санкции с 9-14 санкционными пакетами ЕС, санкциями против причастных к нарушению прав человека в Беларуси, а также решениями ЕС от 2011 и 2020-2025 годов в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека в Иране и военной поддержке РФ в войне против Украины.

Всего под санкции попали 403 физических лица и 188 юридических.

"Наше государство продолжает подготовку следующих санкционных пакетов для полной синхронизации санкционной политики с партнерами. Украина ожидает от международного сообщества максимального отражения и поддержки украинских санкций в соответствующих национальных решениях", – отметили в Офисе президента.

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